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Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
215 автомобилей из Керчи и Тамани ожидают проезда по Крымскому мосту после возобновления движения. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T17:09
2024-04-05T17:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. 215 автомобилей из Керчи и Тамани ожидают проезда по Крымскому мосту после возобновления движения. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был закрыт в пятницу около 16:00. Ограничение действовало полчаса.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, инфографика
Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту

После приостановки движения в очереди у Крымского моста скопились 215 машин

17:09 05.04.2024 (обновлено: 17:10 05.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. 215 автомобилей из Керчи и Тамани ожидают проезда по Крымскому мосту после возобновления движения. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь у Крымского моста к 17:00 5 апреля 2024Очередь у Крымского моста к 17:00 5 апреля 2024
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 95 транспортных средств, со стороны Керчи – 120 автомобилей", - сказано в сообщении.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был закрыт в пятницу около 16:00. Ограничение действовало полчаса.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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