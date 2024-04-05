Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240405/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1136314207.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:33
2024-04-05T16:40
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был закрыт в пятницу около 16:00. Ограничение действовало полчаса.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для транспорта

16:33 05.04.2024 (обновлено: 16:40 05.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив был закрыт в пятницу около 16:00. Ограничение действовало полчаса.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС
17:22Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт
17:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
16:53Чудом спасся: дрон ВСУ атаковал авто сотрудника администрации Каховки
16:33Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:24Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
16:13В Севастополе на пожаре погибла женщина
16:10Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС
16:08Крымский мост временно закрыт
16:02Потери ВСУ за неделю: более пяти тысяч боевиков и склады боеприпасов
15:57Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
15:34Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
15:28ВСУ за неделю потеряли шесть самолетов и пять установок С-300
14:58Пожарные успели вынести газовые баллоны из горящего дома в Севастополе
14:42Грозят ли Крыму заморозки
14:31Детей в школах ЛНР учат распознавать мины-ловушки и кассетные боеприпасы
13:58Более 400 населенных пунктов обесточены на Украине
13:57"Ищут варианты захода": для чего НАТО создала миссию на Украине
13:48Россия ознакомится с проектом резолюции США по ядерному оружию в космосе
13:37Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"
Лента новостейМолния