https://crimea.ria.ru/20240405/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1136318696.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 05.04.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T19:58

2024-04-05T19:58

2024-04-05T19:59

севастополь

михаил развожаев

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Сирены включили в городе в 19:35. При этом военные применили табельные средства маскировки Севастопольской бухты. Крымский мост был закрыт повторно. Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма