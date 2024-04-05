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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 05.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:58
2024-04-05T19:59
севастополь
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Сирены включили в городе в 19:35. При этом военные применили табельные средства маскировки Севастопольской бухты. Крымский мост был закрыт повторно. Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

19:58 05.04.2024 (обновлено: 19:59 05.04.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
Сирены включили в городе в 19:35. При этом военные применили табельные средства маскировки Севастопольской бухты. Крымский мост был закрыт повторно.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
 
СевастопольМихаил РазвожаевВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
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