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Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:40
2024-04-05T19:40
2024-04-05T19:44
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
воздушная тревога в севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 19:35. Жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.При этом второй раз за день закрыто движение по Крымскому мосту.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, воздушная тревога в севастополе, новости крыма
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
Военные используют средства табельной маскировки Севастопольской бухты - губернатор
19:40 05.04.2024 (обновлено: 19:44 05.04.2024)