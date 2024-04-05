https://crimea.ria.ru/20240405/dym-nad-sevastopolskoy-bukhtoy-voennye-ispolzuyut-maskirovku-1136318530.html

Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку

Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку

Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T19:40

2024-04-05T19:40

2024-04-05T19:44

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

воздушная тревога в севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 19:35. Жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.При этом второй раз за день закрыто движение по Крымскому мосту.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, воздушная тревога в севастополе, новости крыма