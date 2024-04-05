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Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку
Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T19:40
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севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 19:35. Жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.При этом второй раз за день закрыто движение по Крымскому мосту.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, воздушная тревога в севастополе, новости крыма
Дым над Севастопольской бухтой: военные используют маскировку

Военные используют средства табельной маскировки Севастопольской бухты - губернатор

19:40 05.04.2024 (обновлено: 19:44 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки на фоне объявленной в Севастополе воздушной тревоги, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки", - объяснил он в Тelegram.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 19:35. Жителям рекомендовали проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
При этом второй раз за день закрыто движение по Крымскому мосту.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотВоздушная тревога в СевастополеНовости Крыма
 
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