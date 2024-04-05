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Крымский мост открыт для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Крымский мост открыт для проезда транспорта
Крымский мост открыт для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Крымский мост открыт для проезда транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:06
2024-04-05T20:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив были введены в пятницу дважды. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20240405/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1136318696.html
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крымский мост, крым, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост открыт для проезда транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

20:06 05.04.2024 (обновлено: 20:08 05.04.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив были введены в пятницу дважды. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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