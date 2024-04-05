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Главное за день: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Главное за день: 5 апреля
Главное за день: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Главное за день: 5 апреля
Запорожская атомная электростанция вновь атакована украинскими беспилотниками. В Ростовской области при детонации боеприпаса на упавшем дроне ВСУ ранены восемь... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T22:02
2024-04-05T22:02
новости
главное за день
орск
происшествия
нью-йорк
землетрясение
андрей чибис
"крокус сити холл"
ростовская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция вновь атакована украинскими беспилотниками. В Ростовской области при детонации боеприпаса на упавшем дроне ВСУ ранены восемь человек. В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе". Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после нападения, а в Нью-Йорке произошло землетрясение. А в Орске прорвало дамбу и началась эвакуация жителей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭСВСУ ударили беспилотниками по Запорожской атомной электростанции, зафиксированы прилеты в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, уточнили в пресс-службе.При этом в МИД призвали экспертов МАГАТЭ активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза.201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам РоссииС начала года в результате ударов украинских боевиков по российским регионам погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов, из их числа ранения получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель. За это же время от действий украинских карателей пострадали 59 детей, 11 из них погибли и уже никогда не достигнут своего совершеннолетия", - сказал дипломат на брифинге в пятницу.Самому маленькому погибшему ребенку было всего четыре месяца.ЧП в Ростовской областиВ Морозовском районе Ростовской области восемь человек пострадали из-за детонации взрывного устройства, установленного на упавшем дроне ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев. Раненные проводили следственные действия на месте падения беспилотников.Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены дополнительные бригады врачей.Арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"Басманный суд города Москвы принял решение об аресте Мухаммада Зоира Шаорипзоды– еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде столицы.В Telegram-канале СК РФ сообщили, что в телефоне одного из ранее задержанных обнаружили фотографии людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных зданий.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себяГубернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции пришел в себя и сделал первую запись в Telegram-канале."Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо", - сказал Чибис в Telegram-канале.Накануне в поселке Апатиты на Чибиса напали с ножом. Нападавший объяснил свой поступок личной неприязнью.Землетрясение в Нью-ЙоркеВ пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН.Подземные толчки зафиксированы в 46 километрах северо-западнее города Эдисон в штате Нью-Джерси в 14.23 по местному времени (17.23 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.В Орске прорвало дамбуВ Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. В городе введен режим ЧС и развернуто шесть пунктов временного размещения. Группировка спасателей усилена, идут работы по укреплению дамбы и устранению порыва.
https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html
https://crimea.ria.ru/20240405/grozit-li-avariey-otklyuchenie-yadernoy-ustanovki-v-kharkove-1136315831.html
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нью-йорк
ростовская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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новости, главное за день, орск, происшествия, нью-йорк, землетрясение, андрей чибис, "крокус сити холл", ростовская область, заэс (запорожская атомная электростанция)
Главное за день: 5 апреля

Главные события и заявления пятницы, 5 апреля

22:02 05.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция вновь атакована украинскими беспилотниками. В Ростовской области при детонации боеприпаса на упавшем дроне ВСУ ранены восемь человек. В Москве арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе". Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после нападения, а в Нью-Йорке произошло землетрясение. А в Орске прорвало дамбу и началась эвакуация жителей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской атомной электростанции, зафиксированы прилеты в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, уточнили в пресс-службе.
При этом в МИД призвали экспертов МАГАТЭ активно фиксировать и публично озвучивать все случаи нападения на ЗАЭС и четко констатировать, откуда исходит угроза.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
16:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России

С начала года в результате ударов украинских боевиков по российским регионам погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов, из их числа ранения получили 721 человек, убиты были 201 мирный житель. За это же время от действий украинских карателей пострадали 59 детей, 11 из них погибли и уже никогда не достигнут своего совершеннолетия", - сказал дипломат на брифинге в пятницу.
Самому маленькому погибшему ребенку было всего четыре месяца.

ЧП в Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области восемь человек пострадали из-за детонации взрывного устройства, установленного на упавшем дроне ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев. Раненные проводили следственные действия на месте падения беспилотников.
Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены дополнительные бригады врачей.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
21:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Грозит ли аварией отключение ядерной установки в Харькове

Арестован еще один фигурант по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд города Москвы принял решение об аресте Мухаммада Зоира Шаорипзоды– еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом РИА Новости рассказали в Басманном суде столицы.
В Telegram-канале СК РФ сообщили, что в телефоне одного из ранее задержанных обнаружили фотографии людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных зданий.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции пришел в себя и сделал первую запись в Telegram-канале.
"Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо", - сказал Чибис в Telegram-канале.
Накануне в поселке Апатиты на Чибиса напали с ножом. Нападавший объяснил свой поступок личной неприязнью.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
17:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликт

Землетрясение в Нью-Йорке

В пятницу недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. В штате закрыты аэропорты и временно приостановлено заседание Совбеза ООН.
Подземные толчки зафиксированы в 46 километрах северо-западнее города Эдисон в штате Нью-Джерси в 14.23 по местному времени (17.23 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

В Орске прорвало дамбу

В Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. В городе введен режим ЧС и развернуто шесть пунктов временного размещения. Группировка спасателей усилена, идут работы по укреплению дамбы и устранению порыва.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
18:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
100 млрд для Зеленского: будут ли члены НАТО раскошеливаться ради Украины
 
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