https://crimea.ria.ru/20240405/chp-v-rostovskoy-oblasti-pri-detonatsii-vzryvchatki-raneny-8-chelovek-1136306637.html

ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек

ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2024

ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек

Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области из-за детонации взрывного устройства на упавшем дроне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T13:25

2024-04-05T13:25

2024-04-05T13:30

россия

ростовская область

василий голубев

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области из-за детонации взрывного устройства на упавшем дроне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены дополнительные бригады врачей. На месте ЧП проводятся следственные действия, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийДрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный жительИз-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей

россия

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, василий голубев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)