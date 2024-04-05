https://crimea.ria.ru/20240405/chp-v-rostovskoy-oblasti-pri-detonatsii-vzryvchatki-raneny-8-chelovek-1136306637.html
ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек
ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек - РИА Новости Крым, 05.04.2024
ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек
Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области из-за детонации взрывного устройства на упавшем дроне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T13:25
2024-04-05T13:25
2024-04-05T13:30
россия
ростовская область
василий голубев
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в Морозовском районе Ростовской области из-за детонации взрывного устройства на упавшем дроне ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в Морозовск направлены дополнительные бригады врачей. На месте ЧП проводятся следственные действия, добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод на Кубани – есть погибшийДрон ВСУ сдетонировал в селе в Белгородской области – ранен мирный жительИз-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
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россия, ростовская область, василий голубев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ЧП в Ростовской области: при детонации взрывчатки ранены 8 человек
Голубев: восемь человек пострадали при детонации взрывного устройства возле аэродрома
13:25 05.04.2024 (обновлено: 13:30 05.04.2024)