https://crimea.ria.ru/20240330/lichnosti-134-pogibshikh-v-terakte-v-krokuse-ustanovleny-1136158602.html

Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены

Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Личности 134 погибших в теракте в "Крокусе" установлены

Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил СК. РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T18:14

2024-03-30T18:14

2024-03-30T18:16

"крокус сити холл"

александр бастрыкин

новости

теракт

терроризм

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил СК.Уточняется, что ведомство продолжает генетические экспертизы для выяснения данных об остальных жертвах."По состоянию на 6 часов утра 30 марта в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Накануне глава российского минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в медицинских учреждениях остаются 69 пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист ПрокопенкоИсполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой

https://crimea.ria.ru/20240330/9-dney-posle-tragedii-u-krokus-siti-kholla-prokhodit-aktsiya-pamyati-1136156965.html

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"крокус сити холл", александр бастрыкин, новости, теракт, терроризм, россия