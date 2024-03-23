https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html
Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день
Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": главное за день
Силовики задержали четверых исполнителей теракта "Крокус Сити Холле". Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с произошедшим в Подмосковье РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T21:18
2024-03-23T21:18
2024-03-23T21:18
"крокус сити холл"
теракт
россия
новости
общество
владимир путин (политик)
андрей воробьев
красногорск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали четверых исполнителей теракта "Крокус Сити Холле". Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с произошедшим в Подмосковье и объявил общенациональный траур. Спасатели разбирают завалы после теракта в концертном зале. Количество погибших увеличилось до 133 человек. В больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших. Главное за день о трагедии в Красногорске – в подборке РИА Новости Крым.Что известно о нападавшихВ субботу ФСБ России сообщила о задержании 11 человек, причастных к преступлению, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.Директор службы Александр Бортников доложил об этом президенту России Владимиру Путину.Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. По информации ведомства, злоумышленники намеревались пересечь границу с соседней страной, где у них на украинской стороне имелись соответствующие контакты.Задержанных этапировали в Москву.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что все задержанные боевики являются иностранными гражданами.По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.Видеоролики с допросом нескольких задержанных опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Один из них, мужчина 1998 года рождения, прилетел в Россию из Турции 4 марта, где у него закончился срок действия документов. Убивать "без разницы каких" людей ему предложил неизвестный через Telegram. Со слов задержанного, на него месяц назад вышел некий "помощник проповедника", речи которого он слушал в интернете. За убийство "без разницы, каких людей" боевику обещали полмиллиона рублей.Половину денег он получил на карту, которую потерял в лесу. Оружием их снабдили заказчики, они же указали место осуществления теракта.Главарь группы террористов не говорит по-русски. С его слов, он проживал в хостеле с приятелем Муххамадом. За 10-12 дней до теракта он познакомился с неким Абдуллой.Главное из обращения Владимира ПутинаПрезидент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, объявив 24 марта днем общенационального траура.По словам главы государства, страна столкнулась "не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей".Российский лидер заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Силовые структуры и правоохранители установят и покарают каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России и ее народу, подчеркнул Путин.Президент также сообщил о введении во всех регионах страны дополнительных антитеррористических и противодиверсионных мер в связи с терактом в Подмосковье.Информация о погибших и пострадавшихУтром в субботу спасатели приступили к разбору завалов в концертном зале, где находятся тела многих погибших. В этой связи информация о количестве жертв теракта менялась в течение дня в сторону увеличения. По последним данным Следственного комитета, в "Крокус Сити Холле" погибли 133 человека.Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. К вечеру сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.Согласно актуальным данным минздрава Московской области, всего в результате теракта пострадали 140 человек. Троих пострадавших уже выписали из больниц. На стационарном лечении остаются 105 человек, еще 31 - на амбулаторном.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 42 взрослых и двоих детей медики оценивают как тяжелое.Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно.Помощь семьям погибших и пострадавшимВласти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Семьи погибших получат по три миллиона рублей. Пострадавшим, которые находятся в стационаре, выплатят по одному миллиону рублей. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы, заверил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240323/otkrytoe-gorenie-v-krokus-siti-kholle-likvidirovano--mchs-1135974288.html
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
https://crimea.ria.ru/20240323/sk-nagradit-obezvredivshego-terrorista-v-krokuse-rossiyanina-1135971868.html
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"крокус сити холл", теракт, россия, новости, общество, владимир путин (политик), андрей воробьев, красногорск
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали четверых исполнителей теракта "Крокус Сити Холле". Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с произошедшим в Подмосковье и объявил общенациональный траур. Спасатели разбирают завалы после теракта в концертном зале. Количество погибших увеличилось до 133 человек. В больницах Москвы и Подмосковья находятся 107 пострадавших. Главное за день о трагедии в Красногорске – в подборке РИА Новости Крым.
Что известно о нападавших
В субботу ФСБ России сообщила о задержании 11 человек
, причастных к преступлению, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
Директор службы Александр Бортников доложил об этом президенту России Владимиру Путину.
Подозреваемых задержали в Брянской области
недалеко от границы с Украиной. По информации ведомства, злоумышленники намеревались пересечь границу с соседней страной, где у них на украинской стороне имелись соответствующие контакты.
Задержанных этапировали в Москву.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила
, что все задержанные боевики являются иностранными гражданами.
По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.
Видеоролики с допросом нескольких задержанных опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Один из них, мужчина 1998 года рождения, прилетел в Россию из Турции 4 марта, где у него закончился срок действия документов. Убивать "без разницы каких" людей
ему предложил неизвестный через Telegram. Со слов задержанного, на него месяц назад вышел некий "помощник проповедника", речи которого он слушал в интернете. За убийство "без разницы, каких людей" боевику обещали полмиллиона рублей.
Половину денег он получил на карту, которую потерял в лесу. Оружием их снабдили заказчики, они же указали место осуществления теракта.
Главарь группы террористов не говорит по-русски. С его слов, он проживал в хостеле с приятелем Муххамадом. За 10-12 дней до теракта он познакомился с неким Абдуллой.
Главное из обращения Владимира Путина
Президент России Владимир Путин выступил с обращением
к гражданам страны, объявив 24 марта днем общенационального траура.
По словам главы государства, страна столкнулась "не просто с тщательно цинично спланированным терактом
, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей".
Российский лидер заверил
, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Силовые структуры и правоохранители установят и покарают каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России и ее народу, подчеркнул Путин.
Президент также сообщил
о введении во всех регионах страны дополнительных антитеррористических и противодиверсионных мер в связи с терактом в Подмосковье.
Информация о погибших и пострадавших
Утром в субботу спасатели приступили к разбору завалов
в концертном зале, где находятся тела многих погибших. В этой связи информация о количестве жертв теракта менялась в течение дня в сторону увеличения. По последним данным Следственного комитета, в "Крокус Сити Холле" погибли 133 человека.
Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. К вечеру сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
Согласно актуальным данным минздрава Московской области, всего в результате теракта пострадали 140 человек. Троих пострадавших уже выписали из больниц. На стационарном лечении остаются 105 человек, еще 31 - на амбулаторном.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила
, что 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 42 взрослых и двоих детей медики оценивают как тяжелое.
Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно.
Помощь семьям погибших и пострадавшим
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим
при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Семьи погибших получат по три миллиона рублей. Пострадавшим, которые находятся в стационаре, выплатят по одному миллиону рублей. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.
Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы, заверил губернатор.