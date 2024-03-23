https://crimea.ria.ru/20240323/golikova-rasskaza-o-sostoyanii-postradavshikh-v-krokuse-vzroslykh-i-detey-1135971404.html

Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей

Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей

В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T16:42

2024-03-23T16:42

2024-03-23T16:42

"крокус сити холл"

татьяна голикова

михаил мурашко

минздрав рф

теракт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно, отметила Голикова.Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в оказании помощи раненым пациентам задействовано 19 медицинских организаций.Мероприятия по спасению жизней пострадавших продолжаются, необходимые компоненты крови, лекарственные препараты и оборудование есть в достаточном количестве, добавил он"Была эскалация сил и средств, непосредственно выезжали ведущие специалисты страны для консультаций, хирургической помощи. Пациенты, требующие повышенного внимания, были переведены в учреждения более высокого уровня после оказания экстренной помощи. Ситуация у многих (пострадавших) улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния", - отметил министр.

https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", татьяна голикова, михаил мурашко, минздрав рф, теракт, новости