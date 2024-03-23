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Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T16:42
2024-03-23T16:42
"крокус сити холл"
татьяна голикова
михаил мурашко
минздрав рф
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно, отметила Голикова.Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в оказании помощи раненым пациентам задействовано 19 медицинских организаций.Мероприятия по спасению жизней пострадавших продолжаются, необходимые компоненты крови, лекарственные препараты и оборудование есть в достаточном количестве, добавил он"Была эскалация сил и средств, непосредственно выезжали ведущие специалисты страны для консультаций, хирургической помощи. Пациенты, требующие повышенного внимания, были переведены в учреждения более высокого уровня после оказания экстренной помощи. Ситуация у многих (пострадавших) улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния", - отметил министр.
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html
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"крокус сити холл", татьяна голикова, михаил мурашко, минздрав рф, теракт, новости
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей

15 пострадавших в "Крокусе" взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии

16:42 23.03.2024
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На данный момент в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 – в тяжелом состоянии… Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом", - сказала зампредседателя правительства России.
Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно, отметила Голикова.
Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в оказании помощи раненым пациентам задействовано 19 медицинских организаций.
"Отработали все бригады скорой помощи. Профессиональная работа позволила фактически обеспечить пациентам с крайне тяжелым состоянием доставку в медицинские организации и в свое время начать реанимационные и терапевтические мероприятия", - сказал он.
Мероприятия по спасению жизней пострадавших продолжаются, необходимые компоненты крови, лекарственные препараты и оборудование есть в достаточном количестве, добавил он
"Была эскалация сил и средств, непосредственно выезжали ведущие специалисты страны для консультаций, хирургической помощи. Пациенты, требующие повышенного внимания, были переведены в учреждения более высокого уровня после оказания экстренной помощи. Ситуация у многих (пострадавших) улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния", - отметил министр.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
16:23
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
 
"Крокус Сити Холл"Татьяна ГоликоваМихаил МурашкоМинздрав РФТерактНовости
 
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