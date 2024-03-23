https://crimea.ria.ru/20240323/golikova-rasskaza-o-sostoyanii-postradavshikh-v-krokuse-vzroslykh-i-detey-1135971404.html
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T16:42
2024-03-23T16:42
2024-03-23T16:42
"крокус сити холл"
татьяна голикова
михаил мурашко
минздрав рф
теракт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно, отметила Голикова.Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в оказании помощи раненым пациентам задействовано 19 медицинских организаций.Мероприятия по спасению жизней пострадавших продолжаются, необходимые компоненты крови, лекарственные препараты и оборудование есть в достаточном количестве, добавил он"Была эскалация сил и средств, непосредственно выезжали ведущие специалисты страны для консультаций, хирургической помощи. Пациенты, требующие повышенного внимания, были переведены в учреждения более высокого уровня после оказания экстренной помощи. Ситуация у многих (пострадавших) улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния", - отметил министр.
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", татьяна голикова, михаил мурашко, минздрав рф, теракт, новости
Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
15 пострадавших в "Крокусе" взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В медицинских учреждениях на данный момент находятся 107 пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", из них 15 взрослых и один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На данный момент в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов, из них трое детей. Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 – в тяжелом состоянии… Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом", - сказала зампредседателя правительства России.
Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно, отметила Голикова.
Вице-премьер также выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких при теракте.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь сообщил, что в оказании помощи раненым пациентам задействовано 19 медицинских организаций.
"Отработали все бригады скорой помощи. Профессиональная работа позволила фактически обеспечить пациентам с крайне тяжелым состоянием доставку в медицинские организации и в свое время начать реанимационные и терапевтические мероприятия", - сказал он.
Мероприятия по спасению жизней пострадавших продолжаются, необходимые компоненты крови, лекарственные препараты и оборудование есть в достаточном количестве, добавил он
"Была эскалация сил и средств, непосредственно выезжали ведущие специалисты страны для консультаций, хирургической помощи. Пациенты, требующие повышенного внимания, были переведены в учреждения более высокого уровня после оказания экстренной помощи. Ситуация у многих (пострадавших) улучшается, буквально недавно одного пациента выписали домой после стабилизации состояния", - отметил министр.