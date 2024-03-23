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Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам после... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:43
2024-03-23T15:54
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
теракт
москва
подмосковье
московская область
новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/ustanovim-i-pokaraem-kazhdogo-putin-o-terakte-v-podmoskove-1135969715.html
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владимир путин (политик), "крокус сити холл", теракт, москва, подмосковье, московская область, новости, россия, общество
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей

Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей

15:43 23.03.2024 (обновлено: 15:54 23.03.2024)
 
Спасатели разбирают завалы после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
Спасатели разбирают завалы после теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области.
"Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей", - сказал Путин.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
Обращение В. Путина
15:36
Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент РФ В. Путин
15:32
Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
15:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
 
Владимир Путин (политик)"Крокус Сити Холл"ТерактМоскваПодмосковьеМосковская областьНовостиРоссияОбщество
 
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15:32Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
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