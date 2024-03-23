https://crimea.ria.ru/20240323/putin-my-stolknulis-s-podgotovlennym-massovym-ubiystvom-mirnykh-lyudey-1135970073.html
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам после... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:43
2024-03-23T15:43
2024-03-23T15:54
владимир путин (политик)
"крокус сити холл"
теракт
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новости
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Очевидно, что мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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https://crimea.ria.ru/20240323/putin-obyavil-24-marta-dnem-traura-po-pogibshim-v-krokuse-1135969591.html
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
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владимир путин (политик), "крокус сити холл", теракт, москва, подмосковье, московская область, новости, россия, общество
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
15:43 23.03.2024 (обновлено: 15:54 23.03.2024)