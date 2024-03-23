https://crimea.ria.ru/20240323/polmilliona-za-terakt-odin-iz-napadavshikh-na-krokus-dal-pokazaniya-1135967758.html

Полмиллиона за теракт: один из нападавших на "Крокус" дал показания

Полмиллиона за теракт: один из нападавших на "Крокус" дал показания - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Полмиллиона за теракт: один из нападавших на "Крокус" дал показания

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T14:08

2024-03-23T14:08

2024-03-23T14:11

"крокус сити холл"

подмосковье

московская область

происшествия

теракт

антитеррор

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на подмосковный "Крокус Сити Холл". Подозреваемый сообщил, что совершил убийства людей за вознаграждение примерно в полмиллиона рублей.По его словам, всю сумму ему обещали перевести на карту, но он успел получить только половину. Карту вместе с одеждой он, предположительно, потерял во время бегства по лесу от правоохранителей.Подозреваемый 1998 года рождения также сообщил, что 4 марта прилетел в Россию из Турции. На совершение теракта, по его словам, мужчину якобы завербовал помощник некоего "проповедника", речи которого он слушал в интернете. Задержанный сообщил, что "помощник проповедника" связался с ним через мессенджер примерно месяц назад и, не назвав своего имени и фамилии, предложил деньги за убийство людей. Куратор также указал задержанному место для совершения теракта и сообщил, где достать для этого оружие.На опубликованных кадрах подозреваемый назвал свое имя, которое звучит схоже с Фариддун Шамсутдин, а также дату рождения — 17 сентября 1998 года.Симоньян также опубликовала еще одно видео с подозреваемым, назвав его "главарем упырей". Задержанный на видео не говорит по-русски, его слова переводит женщина. По словам мужчины, до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы около месяца вместе с еще одним предполагаемым преступником. Знакомый приобрел для злоумышленников автомобиль, на котором они "хотели работать в такси".Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/fsb-napavshie-na-krokus-terroristy-imeli-kontakty-na-ukrainskoy-storone-1135962433.html

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"крокус сити холл", подмосковье, московская область, происшествия, теракт, антитеррор, маргарита симоньян, новости, видео