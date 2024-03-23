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Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
Количество погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T16:23
2024-03-23T16:29
"крокус сити холл"
теракт
красногорск
подмосковье
московская область
новости
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет России.Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу сообщил, что спасатели с утра приступили к разбору завалов в концертном зале. По его словам, там происходили "самые ужасные события", и по мере разбора завалов количество жертв теракта будет увеличиваться. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", теракт, красногорск, подмосковье, московская область, новости, новости
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК

Количество жертв теракта в "Крокус Сити холле" увеличилось до 133 человек – СК

16:23 23.03.2024 (обновлено: 16:29 23.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет России.
"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус сити холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу сообщил, что спасатели с утра приступили к разбору завалов в концертном зале. По его словам, там происходили "самые ужасные события", и по мере разбора завалов количество жертв теракта будет увеличиваться.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
15:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Обращение В. Путина
15:36
Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
Президент РФ В. Путин
15:32
Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
"Крокус Сити Холл"ТерактКрасногорскПодмосковьеМосковская областьНовостиНовости
 
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