https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК

Количество погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T16:23

2024-03-23T16:23

2024-03-23T16:29

"крокус сити холл"

теракт

красногорск

подмосковье

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество погибших в результате террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле" увеличилось до 133 человек, сообщает Следственный комитет России.Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу сообщил, что спасатели с утра приступили к разбору завалов в концертном зале. По его словам, там происходили "самые ужасные события", и по мере разбора завалов количество жертв теракта будет увеличиваться. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html

https://crimea.ria.ru/20240323/ustanovim-i-pokaraem-kazhdogo-putin-o-terakte-v-podmoskove-1135969715.html

https://crimea.ria.ru/20240323/putin-obyavil-24-marta-dnem-traura-po-pogibshim-v-krokuse-1135969591.html

красногорск

подмосковье

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"крокус сити холл", теракт, красногорск, подмосковье, московская область, новости, новости