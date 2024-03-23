Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" значительно возрастет – губернатор Воробьев
12:49 23.03.2024 (обновлено: 12:56 23.03.2024)
Спасатели разбирают завалы после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, прибывший в субботу в Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.
"Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно. Сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая… При разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", - сказал руководитель региона.
Он отметил, что специалисты будут производить разбор завалов в круглосуточном режиме. Для этого организуют посменную работу достаточного количества спасателей.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.