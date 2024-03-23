https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-zhertv-terakta-v-krokuse-budet-znachitelno-rasti--gubernator-1135963573.html

Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор

Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор

Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T12:49

2024-03-23T12:49

2024-03-23T12:56

"крокус сити холл"

происшествия

теракт

андрей воробьев

подмосковье

московская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, прибывший в субботу в Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.Он отметил, что специалисты будут производить разбор завалов в круглосуточном режиме. Для этого организуют посменную работу достаточного количества спасателей.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

подмосковье

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", происшествия, теракт, андрей воробьев, подмосковье, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости