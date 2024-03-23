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Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T12:49
2024-03-23T12:56
"крокус сити холл"
происшествия
теракт
андрей воробьев
подмосковье
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, прибывший в субботу в Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.Он отметил, что специалисты будут производить разбор завалов в круглосуточном режиме. Для этого организуют посменную работу достаточного количества спасателей.В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
"крокус сити холл", происшествия, теракт, андрей воробьев, подмосковье, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор

Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" значительно возрастет – губернатор Воробьев

12:49 23.03.2024 (обновлено: 12:56 23.03.2024)
 
Спасатели разбирают завалы после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
Спасатели разбирают завалы после теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске будет значительно расти. Об этом журналистам сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, прибывший в субботу в Центр помощи родственникам погибших и пострадавших при теракте.
"Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно. Сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая… При разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, кто пострадал. Делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ", - сказал руководитель региона.
Он отметил, что специалисты будут производить разбор завалов в круглосуточном режиме. Для этого организуют посменную работу достаточного количества спасателей.
В пятницу вечером ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них есть дети.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. 14 человекам оказывается амбулаторная помощь.
Власти Москвы и Московской области приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
В СК России сообщили, что российские спецслужбы задержали возможных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в Брянской области недалеко от границы с Украиной.
В регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
 
"Крокус Сити Холл"ПроисшествияТерактАндрей ВоробьевПодмосковьеМосковская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
11:55ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
11:54Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
11:39Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
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10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
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