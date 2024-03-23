https://crimea.ria.ru/20240323/mvd-vse-zaderzhannye-po-podozreniyu-v-terakte-v-krokuse--inostrantsy-1135972925.html

МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы

МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы - РИА Новости Крым, 23.03.2024

МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы

Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T18:44

2024-03-23T18:44

2024-03-23T18:44

"крокус сити холл"

новости

мвд по республике крым

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человек. Поисковые работы продолжаются.В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.

https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, мвд по республике крым, теракт