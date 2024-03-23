https://crimea.ria.ru/20240323/mvd-vse-zaderzhannye-po-podozreniyu-v-terakte-v-krokuse--inostrantsy-1135972925.html
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы - РИА Новости Крым, 23.03.2024
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T18:44
2024-03-23T18:44
2024-03-23T18:44
"крокус сити холл"
новости
мвд по республике крым
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человек. Поисковые работы продолжаются.В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"крокус сити холл", новости, мвд по республике крым, теракт
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
Все задержанные по подозрению в совершении теракта в "Крокусе" являются иностранцами – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", скрывшиеся на автомобиле Renault Logan и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", – написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человек. Поисковые работы продолжаются.
В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила
о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться
на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим
.
Российский лидер также заверил
, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.