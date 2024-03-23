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МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы - РИА Новости Крым, 23.03.2024
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T18:44
2024-03-23T18:44
"крокус сити холл"
новости
мвд по республике крым
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человек. Поисковые работы продолжаются.В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-rezultate-terakta-uvelichilos-do-133-chelovek--sk-rf-1135971182.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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"крокус сити холл", новости, мвд по республике крым, теракт
МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы

Все задержанные по подозрению в совершении теракта в "Крокусе" являются иностранцами – МВД

18:44 23.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Все задержанные по подозрению в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются иностранными гражданами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", скрывшиеся на автомобиле Renault Logan и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", – написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человек. Поисковые работы продолжаются.
В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
16:23
Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
 
"Крокус Сити Холл"НовостиМВД по Республике КрымТеракт
 
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Заголовок открываемого материала
18:44МВД: все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" – иностранцы
18:18Горящий ДнепроГЭС и трагедия в "Крокусе": топ новостей недели
17:26СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
17:08Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту
16:42Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
16:23Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
16:23Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
15:58Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
15:49Путин: для напавших на "Крокус" террористов подготовили "окно" на Украине
15:43Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
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