Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС
В "Крокус Сити Холле" ликвидировано открытое горение – МЧС
19:41 23.03.2024 (обновлено: 19:45 23.03.2024)
© МЧС РФСотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле"
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.
По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.