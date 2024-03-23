https://crimea.ria.ru/20240323/otkrytoe-gorenie-v-krokus-siti-kholle-likvidirovano--mchs-1135974288.html

Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС

Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Открытое горение в "Крокус Сити Холле" ликвидировано – МЧС

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T19:41

2024-03-23T19:41

2024-03-23T19:45

"крокус сити холл"

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

теракт

происшествия

новости

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и раненые.По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), теракт, происшествия, новости, москва