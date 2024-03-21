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Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани ожидают 208 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:12
2024-03-21T17:18
ситуация на дорогах крыма
крым
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логистика
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани ожидают 208 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг с 15:13 Крымский мост был закрыт для проезда около часа. В районе 15.00 над Крымом силы ПВО уничтожили три беспилотника. В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма.Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту открыли движениеТри беспилотника ВСУ пытались атаковать КрымПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом

208 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения

17:12 21.03.2024 (обновлено: 17:18 21.03.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани ожидают 208 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств, со стороны Керчи ожидают проезда 138 транспортных средств", - сказано в сообщении.
В четверг с 15:13 Крымский мост был закрыт для проезда около часа. В районе 15.00 над Крымом силы ПВО уничтожили три беспилотника.
В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма.
Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.
В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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