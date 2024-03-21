https://crimea.ria.ru/20240321/bolshe-200-mashin-ozhidayut-proezda-po-krymskomu-mostu-1135902064.html

Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Больше 200 машин стоят в очереди перед Крымским мостом

После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани ожидают 208 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:12

2024-03-21T17:12

2024-03-21T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту в очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани ожидают 208 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг с 15:13 Крымский мост был закрыт для проезда около часа. В районе 15.00 над Крымом силы ПВО уничтожили три беспилотника. В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма.Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту открыли движениеТри беспилотника ВСУ пытались атаковать КрымПублично оправдывали теракт на Крымском мосту: новые задержания ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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