https://crimea.ria.ru/20240321/na-krymskom-mostu-otkryli-dvizhenie-1135898081.html

На Крымском мосту открыли движение

На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.03.2024

На Крымском мосту открыли движение

Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:08

2024-03-21T16:08

2024-03-21T16:08

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

транспорт

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, транспорт, крымский мост