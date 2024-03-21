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На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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На Крымском мосту открыли движение
На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.03.2024
На Крымском мосту открыли движение
Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T16:08
2024-03-21T16:08
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
транспорт
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, транспорт, крымский мост
На Крымском мосту открыли движение

На Крымском мосту открыли движение для транспорта

16:08 21.03.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаТранспортКрымский мост
 
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