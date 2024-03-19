https://crimea.ria.ru/20240319/frantsiya-zapretit-vvoz-produktsii-iz-ukrainy--smi-1135823396.html

Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ

Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ

Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T09:53

2024-03-19T09:53

2024-03-19T09:53

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франция

торговля

импорт

запрет на ввоз зерна из украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по вопросу продления режима свободной торговли с Киевом, уточняет газета.19 марта назначены переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, основной темой которых станет импорт украинской продукции.В том случае, если режим свободной торговли для Украины не будет продлен, потенциальные убытки для страны могут достичь суммы 1,2 миллиарда евро. Как заявил Politico один из источников, "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".Депутаты Европарламента ранее не смогли согласовать продление беспошлинного ввоза в ЕС для Украины до 5 июня 2025 года. Они предложили внести в документ больше защитных механизмов для европейских фермеров, которые страдают от дешевого украинского импорта.Ранее запрет на импорт сельхозпродукции ввели Польша, Венгрия и Словакия. Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют проезд для украинских фур в пунктах пропуска на украино-польской границе.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и ПольшаОткроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение экспертаУкраина станет иждивенцем Евросоюза

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, в мире, франция, торговля, импорт, запрет на ввоз зерна из украины, новости