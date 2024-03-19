Рейтинг@Mail.ru
Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/frantsiya-zapretit-vvoz-produktsii-iz-ukrainy--smi-1135823396.html
Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T09:53
2024-03-19T09:53
украина
экономика
в мире
франция
торговля
импорт
запрет на ввоз зерна из украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135823281_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c5ca579d49fb0cf57370244adcd6d868.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по вопросу продления режима свободной торговли с Киевом, уточняет газета.19 марта назначены переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, основной темой которых станет импорт украинской продукции.В том случае, если режим свободной торговли для Украины не будет продлен, потенциальные убытки для страны могут достичь суммы 1,2 миллиарда евро. Как заявил Politico один из источников, "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".Депутаты Европарламента ранее не смогли согласовать продление беспошлинного ввоза в ЕС для Украины до 5 июня 2025 года. Они предложили внести в документ больше защитных механизмов для европейских фермеров, которые страдают от дешевого украинского импорта.Ранее запрет на импорт сельхозпродукции ввели Польша, Венгрия и Словакия. Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют проезд для украинских фур в пунктах пропуска на украино-польской границе.Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и ПольшаОткроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение экспертаУкраина станет иждивенцем Евросоюза
украина
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135823281_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_77dcf1414a9e2af5f7e05a424ffcdcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, экономика, в мире, франция, торговля, импорт, запрет на ввоз зерна из украины, новости
Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ

На фоне протестов фермеров Франция планирует запретить импорт сельхозпродукции из Украины

09:53 19.03.2024
 
© AFP 2024 / GAIZKA IROZФермеры на французской границе
Фермеры на французской границе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AFP 2024 / GAIZKA IROZ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по вопросу продления режима свободной торговли с Киевом, уточняет газета.
"Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год", - говорится в материале.
19 марта назначены переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, основной темой которых станет импорт украинской продукции.
В том случае, если режим свободной торговли для Украины не будет продлен, потенциальные убытки для страны могут достичь суммы 1,2 миллиарда евро. Как заявил Politico один из источников, "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".
Депутаты Европарламента ранее не смогли согласовать продление беспошлинного ввоза в ЕС для Украины до 5 июня 2025 года. Они предложили внести в документ больше защитных механизмов для европейских фермеров, которые страдают от дешевого украинского импорта.
Ранее запрет на импорт сельхозпродукции ввели Польша, Венгрия и Словакия. Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют проезд для украинских фур в пунктах пропуска на украино-польской границе.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта
Украина станет иждивенцем Евросоюза
 
УкраинаЭкономикаВ миреФранцияТорговляИмпортЗапрет на ввоз зерна из УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Во сколько Украина обойдется странам ЕС
10:59Житель Кубани на отдыхе разжег мангал в чужом доме и украл велосипед
10:36В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю
10:22Умер замдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда
10:07Бил по голове и похищал ценности: в Ялте задержали грабителя
09:53Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
09:39В Новороссийске будет громко
08:58Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
08:34Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
07:54Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
07:30Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
07:10Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
06:55Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
06:40Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
06:084 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
00:01Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
23:04Сколько ждать проезда по Крымскому мосту после открытия движения
22:43Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
22:27Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
Лента новостейМолния