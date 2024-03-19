Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
На фоне протестов фермеров Франция планирует запретить импорт сельхозпродукции из Украины
© AFP 2024 / GAIZKA IROZФермеры на французской границе
© AFP 2024 / GAIZKA IROZ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Франция вслед за Польшей решила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пишет Politico. Это произошло в преддверии переговоров стран ЕС по вопросу продления режима свободной торговли с Киевом, уточняет газета.
"Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год", - говорится в материале.
19 марта назначены переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, основной темой которых станет импорт украинской продукции.
В том случае, если режим свободной торговли для Украины не будет продлен, потенциальные убытки для страны могут достичь суммы 1,2 миллиарда евро. Как заявил Politico один из источников, "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".
Депутаты Европарламента ранее не смогли согласовать продление беспошлинного ввоза в ЕС для Украины до 5 июня 2025 года. Они предложили внести в документ больше защитных механизмов для европейских фермеров, которые страдают от дешевого украинского импорта.
Ранее запрет на импорт сельхозпродукции ввели Польша, Венгрия и Словакия. Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют проезд для украинских фур в пунктах пропуска на украино-польской границе.
Кризис в украино-польских отношениях усилился после того, как Польша ввела эмбарго на поставки украинского зерна на свою территорию. 8 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий на фоне массовых акций протеста польских фермеров заявил, что интересы своих граждан для Польши превыше всего. По его словам, позиция государства по этом вопросу не изменится, вне зависимости от решений Еврокомиссии.
12 сентября Польша официально объявила эмбарго на ввоз зерна из Украины, в тот же день к запрету присоединились Венгрия и Словакия. Украина оспорила эти действия, подав иски во Всемирную торговую организацию.
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