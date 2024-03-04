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Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта
Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта
Польша может открыть границу для украинского зерна, в случае если Евросоюз пригрозит ее правительству заморозкой средств из Фонда солидарности ЕС. Таким мнением РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T21:13
2024-03-04T20:12
польша
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
зерно
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Польша может открыть границу для украинского зерна, в случае если Евросоюз пригрозит ее правительству заморозкой средств из Фонда солидарности ЕС. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, журналист Юрий Светов.По словам Светова, предыдущее правительство Польши приняло в стране законопроекты, которые поменяли систему управления юстиции, после чего Евросоюз заморозил полякам те деньги, которые они должны были получить из Фонда солидарности ЕС.По его мнению, проамериканский и проевросоюзовский премьер Польши Дональд Туск находится сегодня в ситуации раздрая: с одной стороны, ему надо выполнять приказы Вашингтона, а с другой – есть свои люди, с которыми приходится считаться. Но ЕС, то есть деньги, в этом вопросе обещают победить.Светов отметил, что в Польше протесты фермеров намного сильнее, чем в других странах Европы, поскольку эта часть общества в стране очень влиятельна в политическом плане.Комментируя выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши, политолог отметил, что Киев внаглую пытается заставить Европу покупать украинское зерно по демпинговым ценам."То есть: вы обязаны покупать нашу продукцию, потому что нам ее надо продать, а то, что вы разоряетесь – это ваши проблемы", – прокомментировал эксперт, отметив, что это очень похоже на то, как Украина требует себе вооружение, которое никому, как ей больше не нужно". О том, что украинское зерно не будут пускать в Польшу, Словакию и Венгрию, было заявлено еще в сентябре 2023 года. В частности, тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продлит запрет и не намерена в этом вопросе прислушиваться к Брюсселю и Берлину.Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
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польша, украина, мнения, зерно, политика, в мире
Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта

У Евросоюза есть рычаг заставить Польшу открыть границу для украинского зерна – эксперт

21:13 04.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Польша может открыть границу для украинского зерна, в случае если Евросоюз пригрозит ее правительству заморозкой средств из Фонда солидарности ЕС. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, журналист Юрий Светов.
По словам Светова, предыдущее правительство Польши приняло в стране законопроекты, которые поменяли систему управления юстиции, после чего Евросоюз заморозил полякам те деньги, которые они должны были получить из Фонда солидарности ЕС.
"Когда избралось правительство Дональда Туска, полностью ориентированное на Европейский союз, эти деньги разморозили, Польша начала их получать. Но, я так понимаю, что рука ЕС с этого тормоза не полностью снята. И я не исключаю, что на Польшу сейчас могут надавить с помощью этих денег, чтобы она все-таки разрешила провоз украинского зерна", – сказал политолог.
По его мнению, проамериканский и проевросоюзовский премьер Польши Дональд Туск находится сегодня в ситуации раздрая: с одной стороны, ему надо выполнять приказы Вашингтона, а с другой – есть свои люди, с которыми приходится считаться. Но ЕС, то есть деньги, в этом вопросе обещают победить.
Светов отметил, что в Польше протесты фермеров намного сильнее, чем в других странах Европы, поскольку эта часть общества в стране очень влиятельна в политическом плане.
"А в Германии, Бельгии, Франции считают: ну, фермеров не так уж много, на выборах их голос не так много значит, поэтому можно на них пока наплевать. А для Польши это пока не так. И для Венгрии, и для Словакии", – добавил эксперт.
Комментируя выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши, политолог отметил, что Киев внаглую пытается заставить Европу покупать украинское зерно по демпинговым ценам.
"То есть: вы обязаны покупать нашу продукцию, потому что нам ее надо продать, а то, что вы разоряетесь – это ваши проблемы", – прокомментировал эксперт, отметив, что это очень похоже на то, как Украина требует себе вооружение, которое никому, как ей больше не нужно".
О том, что украинское зерно не будут пускать в Польшу, Словакию и Венгрию, было заявлено еще в сентябре 2023 года. В частности, тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продлит запрет и не намерена в этом вопросе прислушиваться к Брюсселю и Берлину.
Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.
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