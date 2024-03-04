https://crimea.ria.ru/20240304/otkroet-li-polsha-granitsu-dlya-ukrainskogo-zerna--mnenie-eksperta-1135406047.html

Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта

Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Откроет ли Польша границу для украинского зерна – мнение эксперта

Польша может открыть границу для украинского зерна, в случае если Евросоюз пригрозит ее правительству заморозкой средств из Фонда солидарности ЕС. Таким мнением РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T21:13

2024-03-04T21:13

2024-03-04T20:12

польша

радио "спутник в крыму"

украина

мнения

зерно

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Польша может открыть границу для украинского зерна, в случае если Евросоюз пригрозит ее правительству заморозкой средств из Фонда солидарности ЕС. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, журналист Юрий Светов.По словам Светова, предыдущее правительство Польши приняло в стране законопроекты, которые поменяли систему управления юстиции, после чего Евросоюз заморозил полякам те деньги, которые они должны были получить из Фонда солидарности ЕС.По его мнению, проамериканский и проевросоюзовский премьер Польши Дональд Туск находится сегодня в ситуации раздрая: с одной стороны, ему надо выполнять приказы Вашингтона, а с другой – есть свои люди, с которыми приходится считаться. Но ЕС, то есть деньги, в этом вопросе обещают победить.Светов отметил, что в Польше протесты фермеров намного сильнее, чем в других странах Европы, поскольку эта часть общества в стране очень влиятельна в политическом плане.Комментируя выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши, политолог отметил, что Киев внаглую пытается заставить Европу покупать украинское зерно по демпинговым ценам."То есть: вы обязаны покупать нашу продукцию, потому что нам ее надо продать, а то, что вы разоряетесь – это ваши проблемы", – прокомментировал эксперт, отметив, что это очень похоже на то, как Украина требует себе вооружение, которое никому, как ей больше не нужно". О том, что украинское зерно не будут пускать в Польшу, Словакию и Венгрию, было заявлено еще в сентябре 2023 года. В частности, тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продлит запрет и не намерена в этом вопросе прислушиваться к Брюсселю и Берлину.Политолог Вадим Колесниченко, комментируя трения между Польшей и Украиной в разных сферах, включая аграрную, высказал мнение, что конфликт между странами будет только нарастать.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили вывоз твердой пшеницы до следующего урожая В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, мнения, зерно, политика, в мире