https://crimea.ria.ru/20240314/glavnoe-za-den-14-marta-1135670974.html

Главное за день: 14 марта

Главное за день: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Главное за день: 14 марта

Обстановка в приграничных с Украиной областях остается напряженной – утром Белгородскую и Курскую области атаковали 14 дронов. В течение суток Белгородская... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T22:52

2024-03-14T22:52

2024-03-14T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Обстановка в приграничных с Украиной областях остается напряженной – утром Белгородскую и Курскую области атаковали 14 дронов. В течение суток Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, есть погибшие и раненые, среди которых девятимесячная девочка. В Курской области росгвардейцы вступили в бой с украинской ДРГ, в Белгородской области при попытке прорваться на территорию РФ уничтожено 195 боевиков. В Петербурге разбита ячейка так называемого "Русского добровольческого корпуса"*, а в зоне СВО армия России продолжает теснить врага – за сутки ВСУ потеряли больше тысяч боевиков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.14 беспилотников ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиУкраинские боевики в ночь на четверг предприняли очередную попытку массовой беспилотной атаки на приграничные регионы России. Над Курской и Белгородской областями российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", – сказано в сообщении.Обстрелы в Белгородской областиВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами, на данный момент известно об одной погибшей женщине, количество пострадавших уточняется. Взрывной волной был опрокинут легковой автомобиль, женщина-водитель скончалась на месте. Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.В селе Беловское осколочные ранения получили три человека, из них двое – дети: девятилетний мальчик прикрыл своим телом сестренку 9-ти месяцев."Оба ребенка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестренки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра – уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", – написал губернатор области Вячеслав Гладков.Атака вражеской ДРГ в Курской областиКурская область атакована украинской ДРГ, вместе с военными вражескую атаку отражали подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве."Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками Пограничного управления ФСБ России", – говорится в сообщении.О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино.Кроме того, 195 боевиков были уничтожены при попытке прорыва в Белгородской области.В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовЯчейка запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* вскрыта и разгромлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, пишет РИА Новости.Отмечается, что задержанные намеревались с помощью высокотоксичного вещества отравить продукты, которые должны были отправиться российским военным в зону проведения спецоперации, а также жителям новых российских территорий в качестве гуманитарного груза.*запрещенная в России террористическая организацияАрмия России улучшила позиции по переднему краюВооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Херсонском и Купянском направлениях, формированиям ВСУ нанесено поражение. На Донецком направлении российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области", – сказано в сводке.За сутки ВСУ потеряли более тысяч боевиков и несколько складов боеприпасов.*запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20240314/zachem-ssha-zagovorili-o-postavkakh-raket-jassm-v-polshu-1135646850.html

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https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-zaporozhskuyu-aes-1135642576.html

https://crimea.ria.ru/20240314/skolko-inostrannykh-naemnikov-likvidirovany-na-ukraine--tsifry-minoborony-1135662063.html

https://crimea.ria.ru/20240314/v-kakom-formate-vozmozhny-peregovory-po-ukraine--mnenie-politologa-1135629622.html

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