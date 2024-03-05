https://crimea.ria.ru/20240305/glavnye-novosti-kryma-5-marta-1135438001.html

Главные новости Крыма: 5 марта

Главные новости Крыма: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Главные новости Крыма: 5 марта

Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море. Захарова оценила доклад ООН по Крыму. Крымский мост был перекрыт для проезда более... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T22:43

2024-03-05T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Три французских самолета попытались нарушить границу России в Черном море. Захарова оценила доклад ООН по Крыму. Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Общественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента. На полуострове возможен новый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка из новых регионов. Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Французские истребители над Черным моремТри французских самолета во вторник попытались нарушить границу России в Черном море. В воздух был поднят российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили 5 марта в Минобороны.Доклад ООН по КрымуДоклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного Суда ООН, который признал ничтожными инсинуации Киева о якобы имеющей место дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад "Десять лет оккупации Российской Федерацией: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". Крымский мостКрымский мост во вторник был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 08:49. Из-за действующих ночью ограничений девять поездов дальнего следования задерживались в пути.Автоматизированное наблюдение за выборамиКрымские общественники совместно с Ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" внедрили автоматизированную систему передачи сообщений от наблюдателей к экспертам в ходе голосования на президентских выборах в России. Об этом 5 марта сообщила член Общественной палаты Крыма, эксперт НОМ Инна Шишова. Цель общественного наблюдения – обеспечить честность и прозрачность выборов. Наблюдатели готовы следить за процессом, чтобы убедиться, что все проходит согласно закону и никакие возможные нарушения не остаются незамеченными.Грипп и ОРВИЗаболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе за последнюю неделю опустилась ниже уровня эпидемического порога, сообщило во вторник межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. При этом руководитель ведомства Наталья Пеньковская отметила, что в республике возможна новая волна заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. По ее информации, в Крыму на данный момент полностью закрыты две школы в Евпатории и Красногвардейском районе и одна дошкольная образовательная организация в Красногвардейском районе. Также частично закрыты 19 дошкольных групп в 13 учреждениях и 22 класса в 14 учреждениях.Детская реабилитацияВ Крым на отдых и оздоровление прибыли 52 ребенка, которые пострадали от преступных действий ВСУ. Детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей посетила вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова. Физическая и психологическая реабилитация детей проходит на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории. Возраст прибывших – от 7 до 17 лет. Смена продлится 21 день. По словам Кузнецовой, работа по оздоровлению и реабилитации детей, пострадавших от действий ВСУ, будет продолжена и в дальнейшем.Резник в КрымуВ Симферополе презентуют концертную программу Ильи Резника "Юбилей Маэстро", созданную вместе с артистами Крымского концертного объединения. Эстрадные песни известного поэта-песенника будут исполнять оперные певцы под аккомпанемент академического оркестра. В концерте также примут участие артисты детского театра "Маленькая страна", в котором занимаются дети из Ялты и Севастополя, рассказал во вторник в пресс-центре РИА Новости Крым сам юбиляр.

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