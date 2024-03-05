https://crimea.ria.ru/20240305/antirossiyskiy-produkt-zakharova-o-doklade-oon-po-krymu-1135434487.html
Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
Доклад Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T20:27
2024-03-05T20:27
2024-03-05T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Доклад Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного Суда ООН. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Доклад "Десять лет оккупации Российской Федерацией: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" ранее опубликован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.По ее словам, доклад является набором антироссийских клише, которые полностью игнорирует решение Международного Суда ООН по инициированному Украиной иску против России, который признал ничтожными инсинуации Киева о якобы имеющей место дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателяКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейЧем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев
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мария захарова, новости, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, политика, крым, россия
Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму
Доклад комиссара ООН по правам человека по Крыму является антироссийским – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Доклад Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного Суда ООН. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Доклад "Десять лет оккупации Российской Федерацией: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" ранее опубликован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Подготовка этого очередного антироссийского "продукта" не была санкционирована решениями Генеральной Ассамблеи ООН или Совета ООН по правам человека и является исключительной самодеятельностью УВКПЧ. Продолжая русофобскую линию, Управление воспроизводит набор однотипных и голословных обвинений в адрес Российской Федерации о якобы имевших место оккупации Крыма и последовавших за этим нарушениях прав жителей полуострова", – констатирует Захарова.
По ее словам, доклад является набором антироссийских клише, которые полностью игнорирует решение Международного Суда ООН по инициированному Украиной иску против России, который признал ничтожными инсинуации Киева о якобы имеющей место дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.
"Рассматриваем выход данного доклада в качестве очередного свидетельства того, что Управление полностью превратилось в рупор украинской пропаганды и выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом и его покровителями. Международное право, таким образом, перестало быть фундаментом работы УВКПЧ", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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