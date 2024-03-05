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Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму

Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму

Доклад Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T20:27

2024-03-05T20:27

2024-03-05T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Доклад Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека по Крыму является очередным набором антироссийских клише и противоречит решению Международного Суда ООН. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Доклад "Десять лет оккупации Российской Федерацией: права человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина" ранее опубликован Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.По ее словам, доклад является набором антироссийских клише, которые полностью игнорирует решение Международного Суда ООН по инициированному Украиной иску против России, который признал ничтожными инсинуации Киева о якобы имеющей место дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Русская весна и "демократия" Запада: взгляд международного наблюдателяКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейЧем обернется попытка забрать у России Крым и новые регионы – Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, политика, крым, россия