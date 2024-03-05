В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа
Новый подъем заболеваний ОРВИ и гриппа прогнозирует Роспотребнадзор Крыма
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму возможна новая волна заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Несколько школ, детский сад, а также отдельные группы в дошкольных образовательных учреждениях и классы остаются в Крыму на карантине. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"У нас две недели идет пока снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но, исходя из многолетней динамики, для полуострова характерен в конце февраля – начале марта двухволновой подъем. Вполне возможно, будет еще один небольшой подъем заболеваемости, после которого мы пойдем на стабильное снижение", - рассказала главный санитарный врач Крыма.
По информации Натальи Пеньковской, в республике на данный момент полностью закрыты две школы в Евпатории и Красногвардейском районе и одна дошкольная образовательная организация в Красногвардейском районе. Также частично закрыты 19 дошкольных групп в 13 учреждениях и 22 класса в 14 учреждениях.
В конце февраля в республиканском министерстве образования сообщали, что более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний.
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