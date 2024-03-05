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В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа
В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа
руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T16:22
2024-03-05T16:22
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наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму возможна новая волна заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Несколько школ, детский сад, а также отдельные группы в дошкольных образовательных учреждениях и классы остаются в Крыму на карантине. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По информации Натальи Пеньковской, в республике на данный момент полностью закрыты две школы в Евпатории и Красногвардейском районе и одна дошкольная образовательная организация в Красногвардейском районе. Также частично закрыты 19 дошкольных групп в 13 учреждениях и 22 класса в 14 учреждениях.В конце февраля в республиканском министерстве образования сообщали, что более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийОРВИ в Крыму и Севастополе: заболеваемость пошла на спадКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
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крым, новости крыма, орви, грипп, наталья пеньковская, роспотребнадзор, школа, образование в крыму и севастополе
В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа

Новый подъем заболеваний ОРВИ и гриппа прогнозирует Роспотребнадзор Крыма

16:22 05.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму возможна новая волна заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Несколько школ, детский сад, а также отдельные группы в дошкольных образовательных учреждениях и классы остаются в Крыму на карантине. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"У нас две недели идет пока снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но, исходя из многолетней динамики, для полуострова характерен в конце февраля – начале марта двухволновой подъем. Вполне возможно, будет еще один небольшой подъем заболеваемости, после которого мы пойдем на стабильное снижение", - рассказала главный санитарный врач Крыма.
По информации Натальи Пеньковской, в республике на данный момент полностью закрыты две школы в Евпатории и Красногвардейском районе и одна дошкольная образовательная организация в Красногвардейском районе. Также частично закрыты 19 дошкольных групп в 13 учреждениях и 22 класса в 14 учреждениях.
В конце февраля в республиканском министерстве образования сообщали, что более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаОРВИГриппНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорШколаОбразование в Крыму и Севастополе
 
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