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В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа

В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Крыму возможен новый подъем заболевания ОРВИ и гриппа

руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T16:22

2024-03-05T16:22

2024-03-05T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму возможна новая волна заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом. Несколько школ, детский сад, а также отдельные группы в дошкольных образовательных учреждениях и классы остаются в Крыму на карантине. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.По информации Натальи Пеньковской, в республике на данный момент полностью закрыты две школы в Евпатории и Красногвардейском районе и одна дошкольная образовательная организация в Красногвардейском районе. Также частично закрыты 19 дошкольных групп в 13 учреждениях и 22 класса в 14 учреждениях.В конце февраля в республиканском министерстве образования сообщали, что более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID пошел в рост: в России увеличилось число госпитализацийОРВИ в Крыму и Севастополе: заболеваемость пошла на спадКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

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2024

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