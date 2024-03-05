https://crimea.ria.ru/20240305/ilya-reznik-vystupit-v-simferopole-na-yubilee-maestro-1135431649.html
Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"
Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро" - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"
В Симферополе презентуют концертную программу Ильи Резника "Юбилей Маэстро", созданную вместе с артистами Крымского концертного объединения. Эстрадные песни... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T18:53
2024-03-05T18:53
2024-03-05T18:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе презентуют концертную программу Ильи Резника "Юбилей Маэстро", созданную вместе с артистами Крымского концертного объединения. Эстрадные песни известного поэта-песенника будут исполнять оперные певцы под аккомпанемент академического оркестра, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым сам юбиляр.В концерте будут принимать участие артисты детского театра "Маленькая страна", в котором занимаются дети из Ялты и Севастополя."Мы с Ирой (Ирина Резник, супруга поэта – ред.) живем постоянно в Крыму уже четвертый год, поэтому я здесь не гость, а местный житель. Мы живем жизнью Крыма, жизнью Ялты и Севастополя. И у нас главная наша работа, наша радость – это "Маленькая страна", я являюсь художественным руководителем, а Ира – генеральным директором. "Маленькая страна" охватывает Севастополь, Ялту и Москву. Вот завтра приедут севастопольцы помогать нашим ялтинским детям, это будет большой такой организм", – добавил Илья Резник.Для Крымского академического симфонического оркестра участие в эстрадной программе – это интересный опыт, сказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Долинский.Юбиляр будет читать со сцены свои стихи и петь песни – как он надеется, вместе с залом. В конце программы состоится премьера песни "Скупимся на любовь", которая была создана Резником в соавторстве с композитором из Севастополя Александром Батраком.Читайте также на РИА Новости Крым:На 100 лет младше: Илья Резник отметил свой 83-й день рождения в ЯлтеИлья Резник прокомментировал скандал с батонами в КерчиШкола искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
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илья резник, александр долинский, видео, новости крыма, крым, культура, ялта, севастополь, видео
Илья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"
Илья Резник вместе с крымскими артистами представит в Симферополе творческую программу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым.
В Симферополе презентуют концертную программу Ильи Резника "Юбилей Маэстро", созданную вместе с артистами Крымского концертного объединения. Эстрадные песни известного поэта-песенника будут исполнять оперные певцы под аккомпанемент академического оркестра, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым
сам юбиляр.
"Они будут петь мои песни, там будут и "Золушка", и "Балет", и "Старинные часы". А в финале будет песня "Скупимся на любовь" – мы будем петь вместе с оркестром под управлением Александра Долинского, вместе с детьми из Севастополя и Ялты", – рассказал Резник.
В концерте будут принимать участие артисты детского театра "Маленькая страна", в котором занимаются дети из Ялты и Севастополя.
"Мы с Ирой (Ирина Резник, супруга поэта – ред.) живем постоянно в Крыму уже четвертый год, поэтому я здесь не гость, а местный житель. Мы живем жизнью Крыма, жизнью Ялты и Севастополя. И у нас главная наша работа, наша радость – это "Маленькая страна", я являюсь художественным руководителем, а Ира – генеральным директором. "Маленькая страна" охватывает Севастополь, Ялту и Москву. Вот завтра приедут севастопольцы помогать нашим ялтинским детям, это будет большой такой организм", – добавил Илья Резник.
Для Крымского академического симфонического оркестра участие в эстрадной программе – это интересный опыт, сказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Долинский.
"Оркестр не всегда легко перестроить на такой легкий, эстрадный репертуар, потому что они все-таки привыкли к академической музыке. Но в этот раз мне не пришлось их перенастраивать, потому что когда они увидели названия песен, слова, стихи, они с удовольствием стали работать. Позавчера у нас была репетиция с маэстро, и оркестр играл с большим вдохновением и удовольствием, это было видно".
Юбиляр будет читать со сцены свои стихи и петь песни – как он надеется, вместе с залом. В конце программы состоится премьера песни "Скупимся на любовь", которая была создана Резником в соавторстве с композитором из Севастополя Александром Батраком.
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