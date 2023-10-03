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Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей, испытания для них провели специалисты ведущих учреждений культуры... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T07:55
2023-10-03T07:55
севастополь
новости крыма
министерство культуры россии
михаил развожаев
школа искусств в севастополе
ольга любимова
владимир машков
илья резник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей, испытания для них провели специалисты ведущих учреждений культуры России, приехавшие в Крым при поддержке Минкульта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он поблагодарил за поддержку министра культуры РФ Ольгу Любимову, благодаря содействию которой была найдена возможность "отправить в Севастополь на отборочные испытания лучших специалистов из ведущих учреждений культуры России".Гимн для школы искусств тоже вышел особый, отметил глава города: его написали народный артист России Илья Резник и севастопольский композитор Александр Батрак. Обучение в школе искусств ведется по пяти предпрофессиональным программам: дизайн, искусство театра, хореографическое творчество, архитектура и декоративно-прикладное творчество. Кроме того, по семи общеразвивающим программам здесь обучают детей разных возрастов. Старт первому учебному году здесь дали в понедельник, 2 октября.Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь. Школу передали городу в июне. Ранее сообщалось, что Владимир Машков взял шефство над Школой искусств в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым: Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в СевастополеАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
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севастополь, новости крыма, министерство культуры россии, михаил развожаев, школа искусств в севастополе, ольга любимова, владимир машков, илья резник
Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться

В Школу искусств в Севастополе поступили 660 детей

07:55 03.10.2023
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваШкола искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
Школа искусств и филиал Артека – центр Корсунь в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей, испытания для них провели специалисты ведущих учреждений культуры России, приехавшие в Крым при поддержке Минкульта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Поздравил ребят, которые прошли сложный конкурсный отбор, а также их педагогов и родителей. К обучению приступили 660 детей, плюс здесь уже занимаются 300 учеников художественной школы", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил за поддержку министра культуры РФ Ольгу Любимову, благодаря содействию которой была найдена возможность "отправить в Севастополь на отборочные испытания лучших специалистов из ведущих учреждений культуры России".

"Особую благодарность хочу выразить Московской театральной школе Олега Табакова и лично ее руководителю Владимиру Львовичу Машкову, который взял шефство над нашей школой. Его команда принимала участие в отборе ребят на театральное отделение", – отметил Развожаев.

Гимн для школы искусств тоже вышел особый, отметил глава города: его написали народный артист России Илья Резник и севастопольский композитор Александр Батрак.
Обучение в школе искусств ведется по пяти предпрофессиональным программам: дизайн, искусство театра, хореографическое творчество, архитектура и декоративно-прикладное творчество. Кроме того, по семи общеразвивающим программам здесь обучают детей разных возрастов.
Старт первому учебному году здесь дали в понедельник, 2 октября.
Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь. Школу передали городу в июне.
Ранее сообщалось, что Владимир Машков взял шефство над Школой искусств в Севастополе.
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СевастопольНовости КрымаМинистерство культуры РоссииМихаил РазвожаевШкола искусств в СевастополеОльга ЛюбимоваВладимир МашковИлья Резник
 
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