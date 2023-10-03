https://crimea.ria.ru/20231003/shkola-iskusstv-v-sevastopole-otkrylas-kogo-i-kak-prinimali-uchitsya-1131811830.html

Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться

Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться

В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей, испытания для них провели специалисты ведущих учреждений культуры... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T07:55

2023-10-03T07:55

2023-10-03T07:55

севастополь

новости крыма

министерство культуры россии

михаил развожаев

школа искусств в севастополе

ольга любимова

владимир машков

илья резник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127635495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6fbd857031999a7be09f354e18dbf0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастопольскую детскую школу искусств в ходе конкурсного отбора поступили 660 детей, испытания для них провели специалисты ведущих учреждений культуры России, приехавшие в Крым при поддержке Минкульта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он поблагодарил за поддержку министра культуры РФ Ольгу Любимову, благодаря содействию которой была найдена возможность "отправить в Севастополь на отборочные испытания лучших специалистов из ведущих учреждений культуры России".Гимн для школы искусств тоже вышел особый, отметил глава города: его написали народный артист России Илья Резник и севастопольский композитор Александр Батрак. Обучение в школе искусств ведется по пяти предпрофессиональным программам: дизайн, искусство театра, хореографическое творчество, архитектура и декоративно-прикладное творчество. Кроме того, по семи общеразвивающим программам здесь обучают детей разных возрастов. Старт первому учебному году здесь дали в понедельник, 2 октября.Школа искусств была открыта 18 марта вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь". Итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители, лично оценил президент России Владимир Путин, приехавший в этот день в Севастополь. Школу передали городу в июне. Ранее сообщалось, что Владимир Машков взял шефство над Школой искусств в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым: Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в СевастополеАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, министерство культуры россии, михаил развожаев, школа искусств в севастополе, ольга любимова, владимир машков, илья резник