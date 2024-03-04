https://crimea.ria.ru/20240304/glavnye-novosti-kryma-4-marta-1135409093.html

Главные новости Крыма: 4 марта

Главные новости Крыма: 4 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Главные новости Крыма: 4 марта

Крым подаст в суд на Украину за теракты на Крымском мосту. В Госдуме оценили программу переподготовки участников СВО в Крыму. Крым получил лекарства для... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T22:16

2024-03-04T22:16

2024-03-04T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым подаст в суд на Украину за теракты на Крымском мосту. В Госдуме оценили программу переподготовки участников СВО в Крыму. Крым получил лекарства для онкобольных и диабетиков. Губернатор Севастополя анонсировал открытие уникального парка "Херсонес Таврический". В Феодосии из-за беспилотников ВСУ пострадали дома.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым подаст в суд на Украину за теракты на Крымском мостуВ Крыму готовятся предъявить иски Украине за теракты, которые были совершены на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле 2023. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов."Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", – заявил Константинов. Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд, отметил Константинов. Также глава ГС Крыма заявил, что все крымчане, пострадавшие от блэкаута, устроенного Украиной в 2015-м году, смогут подать иск о возмещении ущерба. В Госдуме оценили программу переподготовки участников СВО в КрымуДепутат Госдумы Сергей Миронов назвал программу переподготовки участников СВО, которая реализуется в Крыму с прошлого года, хорошим начинанием."Это очень хорошее начинание. Это люди с опытом участия в военных действий, они защитники Родины и знают цену дружеского плеча, настоящего боевого командира, умеют выполнять приказы. И главное – они патриоты Родины, и любовь к Родине им не нужно доказывать", – сказал Миронов.Крым получил лекарства для онкобольных и диабетиковЛекарства для всех льготных категорий граждан уже доставлены в Крым, сейчас происходит их распределение в розничные аптеки. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов."Завезено уже все в полном объеме, сейчас идет процесс их поставки непосредственно в розничную сеть", – сказал Аксенов. Уровень цифровизации здравоохранения в Крыму оценил глава профильного министерства Михаил Мурашко.В Севастополе готовятся открыть уникальный парк "Херсонес Таврический"Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."В этом году ждем, что "Новый Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей", – сказал Развожаев. Также стало известно, что ученые из Севастополя будут изучать третье по величине озеро в мире. В Феодосии из-за беспилотников ВСУ пострадали домаВ Феодосии упавшие обломки сбитых беспилотников повредили 40 домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города."На данный момент принято 40 заявок от жителей пострадавших частных домовладений", – сообщили власти. Массированная атака БпЛА была отражена накануне.

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https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymu-fond-zaschitniki-otchestva-reshil-26-tysyach-voprosov-za-9-mesyatsev-1135403373.html

https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymskom-onkodispansere-otkroyut-novyy-korpus--murashko-1135387142.html

https://crimea.ria.ru/20240304/plavuchaya-laboratoriya-v-kerchi-propisalos-novoe-issledovatelskoe-sudno-1135407172.html

https://crimea.ria.ru/20240304/razvozhaev-nazval-prioritetnuyu-zadachu-vlastey-v-sevastopole-1135400733.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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