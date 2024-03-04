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Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма

Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Крым оценил работу единой информационной системы в медицинских учреждениях республики. Она... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:00

2024-03-04T09:00

2024-03-04T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Крым оценил работу единой информационной системы в медицинских учреждениях республики. Она позволяет отслеживать историю болезни пациента практически в режиме онлайн, отметил он в беседе с журналистами в Симферополе.Цифровизация позволяет также отслеживать пациентов, имеющих хронические заболевания, и вовремя приглашать их к врачу. Михаил Мурашко назвал это "мягкой формой контроля".В ходе рабочего визита Михаил Мурашко посетил онкологический диспансер в Марьино, где планируется открытие нового корпуса для лучевой терапии. Кроме того, он побывал в Республиканской детской больнице №3 и в одной из симферопольских поликлиник, после чего провел рабочее совещание с ведущими специалистами республики.В Севастополе министр участвовал в обсуждении изменений генерального плана города в связи с развитием объектов здравоохранения. Кроме того, он рассказал, как проходит модернизация первичного звена здравоохранения, в частности, о ремонте поликлиник и развитии информационной системы для работы с пациентами.Читайте также на РИА Новости Крым:В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – МурашкоСмертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

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2024

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