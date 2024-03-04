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Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма
Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Крым оценил работу единой информационной системы в медицинских учреждениях республики. Она... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T09:00
2024-03-04T09:00
2024-03-04T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Крым оценил работу единой информационной системы в медицинских учреждениях республики. Она позволяет отслеживать историю болезни пациента практически в режиме онлайн, отметил он в беседе с журналистами в Симферополе.Цифровизация позволяет также отслеживать пациентов, имеющих хронические заболевания, и вовремя приглашать их к врачу. Михаил Мурашко назвал это "мягкой формой контроля".В ходе рабочего визита Михаил Мурашко посетил онкологический диспансер в Марьино, где планируется открытие нового корпуса для лучевой терапии. Кроме того, он побывал в Республиканской детской больнице №3 и в одной из симферопольских поликлиник, после чего провел рабочее совещание с ведущими специалистами республики.В Севастополе министр участвовал в обсуждении изменений генерального плана города в связи с развитием объектов здравоохранения. Кроме того, он рассказал, как проходит модернизация первичного звена здравоохранения, в частности, о ремонте поликлиник и развитии информационной системы для работы с пациентами.Читайте также на РИА Новости Крым:В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – МурашкоСмертность от рака в России снизилась до минимальных значений – Мурашко В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
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михаил мурашко, минздрав рф, россия, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, цифровизация, видео, видео, новости крыма
Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма
Михаил Мурашко оценил уровень цифровизации здравоохранения в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Крым оценил работу единой информационной системы в медицинских учреждениях республики. Она позволяет отслеживать историю болезни пациента практически в режиме онлайн, отметил он в беседе с журналистами в Симферополе.
"Сегодня в рамках этого единого информационного поля мы видим, что доступна вся история болезни пациента, это позволяет улучшить диагностику. Мы сегодня предъявляем новые требования к первичному звену, чтобы они дополнительно выявляли тех, кто больше двух лет не обращался в медицинские организации, и начали активно их приглашать", – сказал Мурашко.
Цифровизация позволяет также отслеживать пациентов, имеющих хронические заболевания, и вовремя приглашать их к врачу. Михаил Мурашко назвал это "мягкой формой контроля".
"Но из того, что нас сегодня не устроило – пока нет должной коммуникации между врачом и пациентом. Вот сегодня заходим в реанимацию, и несколько мужчин гордятся тем, что раньше никогда не обращались к врачу. Хотя у всех заболевания уже существовали, и если бы они своевременно обратились, прошли диспансеризацию, то однозначно этой ситуации можно было бы избежать. Вот эта коммуникация, которая существует между врачом и пациентом, уровень доверия, он требует изменения", – сказал министр.
В ходе рабочего визита Михаил Мурашко посетил онкологический диспансер в Марьино, где планируется открытие нового корпуса для лучевой терапии. Кроме того, он побывал в Республиканской детской больнице №3 и в одной из симферопольских поликлиник, после чего провел рабочее совещание с ведущими специалистами республики.
В Севастополе министр участвовал в обсуждении изменений генерального плана
города в связи с развитием объектов здравоохранения. Кроме того, он рассказал, как проходит модернизация первичного звена
здравоохранения, в частности, о ремонте поликлиник и развитии информационной системы для работы с пациентами.
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