https://crimea.ria.ru/20240221/glavnoe-za-den-21-fevralya-1135140364.html

Главное за день: 21 февраля

Главное за день: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Главное за день: 21 февраля

Президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. В Херсонской области опровергли слухи о гибели Владимира Сальдо. Армия... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T22:59

2024-02-21T22:59

2024-02-21T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. В Херсонской области опровергли слухи о гибели Владимира Сальдо. Армия России добилась перелома на сложных участках фронта. ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт против правоохранителя. В Херсонской области вскрыли работу британской шпионской организации. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Игры будущего" и встреча с лидерами СНГПрезидент России Владимир Путин в преддверии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" встретился в Казани с лидерами Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Лидеры стран после деловых встреч также присутствовали на церемонии открытия.В приветственном слове российский лидер назвал "Игры будущего" даром мировой спортивной семье. И отметил закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.Российский лидер также подчеркнул, что "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов.Слухи о гибели СальдоИнформация о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которая в среду стала распространяться в украинских Telegram-каналах, - очередной фейк. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.Армия России добилась перелома на сложных участках фронтаВооруженные силы России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям в ходе спецоперации.ФСБ задержала агента СБУСотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне Московской области по заданию украинских спецслужб.Мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене.В Херсонской области вскрыли работу британских шпионовВ Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет" (British Council), занимавшейся шпионажем в интересах Украины.По данным пресс-службу ФСБ, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.Армия России продвигается на Авдеевском и Донецком направленияхПод Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.Авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками был поражен склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села Крынки.

https://crimea.ria.ru/20240221/evrope-ne-udalos-navyazat-miru-svoyu-filosofiyu-belogo-gospodina--mnenie-1135121832.html

https://crimea.ria.ru/20240221/72-ukraintsev-khotyat-peregovorov-i-molchat-ob-etom--mnenie-politologa-1135135792.html

https://crimea.ria.ru/20240221/nikto-ne-rasschityval-na-podderzhku-izvne-kazak-o-fevrale-2014-v-krymu-1135086129.html

крынки

донецкая народная республика (днр)

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