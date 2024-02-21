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Главное за день: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Главное за день: 21 февраля
Главное за день: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Главное за день: 21 февраля
Президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. В Херсонской области опровергли слухи о гибели Владимира Сальдо. Армия... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T22:59
2024-02-21T23:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. В Херсонской области опровергли слухи о гибели Владимира Сальдо. Армия России добилась перелома на сложных участках фронта. ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт против правоохранителя. В Херсонской области вскрыли работу британской шпионской организации. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Игры будущего" и встреча с лидерами СНГПрезидент России Владимир Путин в преддверии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" встретился в Казани с лидерами Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Лидеры стран после деловых встреч также присутствовали на церемонии открытия.В приветственном слове российский лидер назвал "Игры будущего" даром мировой спортивной семье. И отметил закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.Российский лидер также подчеркнул, что "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов.Слухи о гибели СальдоИнформация о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которая в среду стала распространяться в украинских Telegram-каналах, - очередной фейк. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.Армия России добилась перелома на сложных участках фронтаВооруженные силы России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям в ходе спецоперации.ФСБ задержала агента СБУСотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне Московской области по заданию украинских спецслужб.Мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене.В Херсонской области вскрыли работу британских шпионовВ Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет" (British Council), занимавшейся шпионажем в интересах Украины.По данным пресс-службу ФСБ, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.Армия России продвигается на Авдеевском и Донецком направленияхПод Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.Авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками был поражен склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села Крынки.
https://crimea.ria.ru/20240221/evrope-ne-udalos-navyazat-miru-svoyu-filosofiyu-belogo-gospodina--mnenie-1135121832.html
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главное за день, новости, владимир сальдо, фейк, игры будущего, владимир путин (политик), новости сво, крынки, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность
Главное за день: 21 февраля

Главные события и заявления среды, 21 февраля

22:59 21.02.2024 (обновлено: 23:17 21.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. В Херсонской области опровергли слухи о гибели Владимира Сальдо. Армия России добилась перелома на сложных участках фронта. ФСБ задержала агента СБУ, который готовил теракт против правоохранителя. В Херсонской области вскрыли работу британской шпионской организации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Игры будущего" и встреча с лидерами СНГ

Президент России Владимир Путин в преддверии открытия мультиспортивного турнира "Игры будущего" встретился в Казани с лидерами Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Лидеры стран после деловых встреч также присутствовали на церемонии открытия.
В приветственном слове российский лидер назвал "Игры будущего" даром мировой спортивной семье. И отметил закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт рождена в России. Он подчеркнул, что наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов.
Российский лидер также подчеркнул, что "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов.
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Вчера, 21:50Радио "Спутник в Крыму"
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Слухи о гибели Сальдо

Информация о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которая в среду стала распространяться в украинских Telegram-каналах, - очередной фейк. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
"Эта информация - ложь, распространяемая Украиной, – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Сальдо. – Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели".

Армия России добилась перелома на сложных участках фронта

Вооруженные силы России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта, во многом благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - сказал глава государства.
Президент отметил мужество и отвагу, проявленные авиационным частям и подразделениям в ходе спецоперации.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Вчера, 19:45
72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политолог

ФСБ задержала агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне Московской области по заданию украинских спецслужб.
Мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене.

В Херсонской области вскрыли работу британских шпионов

В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет" (British Council), занимавшейся шпионажем в интересах Украины.
По данным пресс-службу ФСБ, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.

Армия России продвигается на Авдеевском и Донецком направлениях

Под Авдеевкой подразделения группы войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, на Донецком направлении военнослужащим армии России удалось продвинуться вперед. Силами "Южной" группировки войск уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны РФ.
Авиацией, ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками был поражен склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в течение дня продолжалась зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села Крынки.
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