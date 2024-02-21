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"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин
"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024
"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин
"Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T20:29
2024-02-21T20:40
игры будущего
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спорт
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на открытии Международного мультиспортивного турнира.21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.Он подчеркнул, что волю к победе в рамках турниров предстоит проявить двум тысячам спортсменам, они представляют более ста стран мира. Президент также выразил уверенность, что Игры "окажутся исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют новые яркие звезды", а фиджитал-спорт станет популярным, всенародным видом активного досуга российских граждан."Международный турнир в концепции фиджитал для мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час!", - задал президент старт масштабному спортивному событию.На церемонию открытия Игр в среду прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, главы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерацииВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
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игры будущего, владимир путин (политик), спорт, россия, казахстан, киргизия, узбекистан, таджикистан, белоруссия, общество, казань
"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин

Путин: "Игры Будущего" свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов

20:29 21.02.2024 (обновлено: 20:40 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия "Игр Будущего"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия Игр Будущего - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на открытии Международного мультиспортивного турнира.
21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

"Игры будущего" - это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт, виртуозное мастерство, упорство", - заявил президент.

Он подчеркнул, что волю к победе в рамках турниров предстоит проявить двум тысячам спортсменам, они представляют более ста стран мира. Президент также выразил уверенность, что Игры "окажутся исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют новые яркие звезды", а фиджитал-спорт станет популярным, всенародным видом активного досуга российских граждан.
"Международный турнир в концепции фиджитал для мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час!", - задал президент старт масштабному спортивному событию.
На церемонию открытия Игр в среду прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, главы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской.
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Игры будущегоВладимир Путин (политик)СпортРоссияКазахстанКиргизияУзбекистанТаджикистанБелоруссияОбществоКазань
 
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