https://crimea.ria.ru/20240221/igry-buduschego-svobodny-ot-politiki-i-dvoynykh-standartov---putin-1135137794.html

"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин

"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2024

"Игры Будущего" свободны от политики и двойных стандартов - Путин

"Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T20:29

2024-02-21T20:29

2024-02-21T20:40

игры будущего

владимир путин (политик)

спорт

россия

казахстан

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белоруссия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. "Игры Будущего" свободны от политической конъектуры, любой дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на открытии Международного мультиспортивного турнира.21 февраля в столице Татарстана стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Соревнования пройдут на площадках в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.Он подчеркнул, что волю к победе в рамках турниров предстоит проявить двум тысячам спортсменам, они представляют более ста стран мира. Президент также выразил уверенность, что Игры "окажутся исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют новые яркие звезды", а фиджитал-спорт станет популярным, всенародным видом активного досуга российских граждан."Международный турнир в концепции фиджитал для мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час!", - задал президент старт масштабному спортивному событию.На церемонию открытия Игр в среду прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, главы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. До начала церемонии открытия президент России Владимир Путин встретился с главами стран СНГ и Республики Сербской. Читайте также на РИА Новости Крым:Конкурентов у россиян в фиджитал спорте сегодня нет-президент федерацииВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр

россия

казахстан

киргизия

узбекистан

таджикистан

белоруссия

казань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игры будущего, владимир путин (политик), спорт, россия, казахстан, киргизия, узбекистан, таджикистан, белоруссия, общество, казань