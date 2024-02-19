https://crimea.ria.ru/20240219/glavnye-novosti-kryma-19-fevralya-1135068701.html

Главные новости Крыма: 19 февраля

Главные новости Крыма: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Главные новости Крыма: 19 февраля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о строительстве в Херсонесе и о том, что город развивается, несмотря на все угрозы. В крымском Минздраве... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T22:11

2024-02-19T22:11

2024-02-19T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о строительстве в Херсонесе и о том, что город развивается, несмотря на все угрозы. В крымском Минздраве опровергли слухи о закрытии крупнейшей сети социальных аптек, а депутат государственной Думы Константин Затулин заявил о необходимости отменить акт о передаче Крыма Украине, который был подписан семьдесят лет назад. Пожар в Алуште – сгорело несколько частных домов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин встретился с губернатором СевастополяВ ходе встречи Михаил Развожаев доложил президенту о том, как продвигается строительство культурного кластера в Херсонесе."Строительство идет очень активными темпами. И будем готовиться к открытию. Очень красивый объект. Это будет отдельный кластер. Запланировали там еще парк центральный городской – 15 га. Тоже сейчас его готовим, проектируем", – доложил Развожаев.Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности, на готовность яхтенной марины составляет 17%, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели, озвучил губернатор.В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекСоциальные аптеки Крыма работают в обычном режиме, сообщила пресс-служба республиканского минздрава. Так в ведомстве прокомментировали фейки о закрытии аптек в связи с отсутствием медикаментов, опубликованные в интернете."Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек "Крым-Фармация", – сказано в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть "Крым-Фармация" продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – ЗатулинРешение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. 19 февраля исполнилось ровно семьдесят лет со дня его подписания."Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", – сказал Затулин РИА Новости.Он напомнил, что на протяжении сотен лет до того момента Крым был российским регионом, а в 1954 году его "у России украли".Пожар в Алуште – пострадало четыре коттеджаВ селе Кипарисное под Алуштой загорелось четыре частных двухэтажных жилых дома. Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и плотной застройкой. Пострадавших нет, эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Вечером стало известно о ликвидации возгорания.

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https://crimea.ria.ru/20240219/v-simferopole-perekroyut-ulitsu-pushkina-1135064996.html

https://crimea.ria.ru/20240219/peredacha-kryma-ussr-kto-vinovat-na-samom-dele--mnenie-istorika-1135059754.html

https://crimea.ria.ru/20240219/prokuratura-trebuet-snesti-nezakonnuyu-stroyku-v-zakaznike-laspi-1135049310.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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