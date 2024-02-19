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Главные новости Крыма: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Главные новости Крыма: 19 февраля
Главные новости Крыма: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Главные новости Крыма: 19 февраля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о строительстве в Херсонесе и о том, что город развивается, несмотря на все угрозы. В крымском Минздраве... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T22:11
2024-02-19T22:11
новости крыма
крым
главное за день
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
херсонес
минздрав крыма
аптека
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о строительстве в Херсонесе и о том, что город развивается, несмотря на все угрозы. В крымском Минздраве опровергли слухи о закрытии крупнейшей сети социальных аптек, а депутат государственной Думы Константин Затулин заявил о необходимости отменить акт о передаче Крыма Украине, который был подписан семьдесят лет назад. Пожар в Алуште – сгорело несколько частных домов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин встретился с губернатором СевастополяВ ходе встречи Михаил Развожаев доложил президенту о том, как продвигается строительство культурного кластера в Херсонесе."Строительство идет очень активными темпами. И будем готовиться к открытию. Очень красивый объект. Это будет отдельный кластер. Запланировали там еще парк центральный городской – 15 га. Тоже сейчас его готовим, проектируем", – доложил Развожаев.Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности, на готовность яхтенной марины составляет 17%, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели, озвучил губернатор.В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекСоциальные аптеки Крыма работают в обычном режиме, сообщила пресс-служба республиканского минздрава. Так в ведомстве прокомментировали фейки о закрытии аптек в связи с отсутствием медикаментов, опубликованные в интернете."Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек "Крым-Фармация", – сказано в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть "Крым-Фармация" продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – ЗатулинРешение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. 19 февраля исполнилось ровно семьдесят лет со дня его подписания."Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", – сказал Затулин РИА Новости.Он напомнил, что на протяжении сотен лет до того момента Крым был российским регионом, а в 1954 году его "у России украли".Пожар в Алуште – пострадало четыре коттеджаВ селе Кипарисное под Алуштой загорелось четыре частных двухэтажных жилых дома. Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и плотной застройкой. Пострадавших нет, эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Вечером стало известно о ликвидации возгорания.
https://crimea.ria.ru/20240219/kak-sevastopol-gotovitsya-k-vyboram-prezidenta-rf-1135060047.html
https://crimea.ria.ru/20240219/v-simferopole-perekroyut-ulitsu-pushkina-1135064996.html
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новости крыма, крым, главное за день, севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), херсонес, минздрав крыма, аптека, лекарства, фейк, константин затулин, алушта, мчс крыма, пожар, происшествия
Главные новости Крыма: 19 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 19 февраля

22:11 19.02.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил Путину о строительстве в Херсонесе и о том, что город развивается, несмотря на все угрозы. В крымском Минздраве опровергли слухи о закрытии крупнейшей сети социальных аптек, а депутат государственной Думы Константин Затулин заявил о необходимости отменить акт о передаче Крыма Украине, который был подписан семьдесят лет назад. Пожар в Алуште – сгорело несколько частных домов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя

В ходе встречи Михаил Развожаев доложил президенту о том, как продвигается строительство культурного кластера в Херсонесе.
"Строительство идет очень активными темпами. И будем готовиться к открытию. Очень красивый объект. Это будет отдельный кластер. Запланировали там еще парк центральный городской – 15 га. Тоже сейчас его готовим, проектируем", – доложил Развожаев.
Также губернатор рассказал о реализации других инфраструктурных проектов, в частности, на готовность яхтенной марины составляет 17%, по Таврической набережной в Балаклаве ведется согласование архитектурного облика, некоторые нюансы требуют перепроэктирования.
Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели, озвучил губернатор.
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Как Севастополь готовится к выборам президента РФ

В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек

Социальные аптеки Крыма работают в обычном режиме, сообщила пресс-служба республиканского минздрава. Так в ведомстве прокомментировали фейки о закрытии аптек в связи с отсутствием медикаментов, опубликованные в интернете.
"Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек "Крым-Фармация", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что аптечная сеть "Крым-Фармация" продолжает работу в обычном режиме. С графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.
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В Симферополе перекроют улицу Пушкина

Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – Затулин

Решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году нужно признать незаконным и отменить, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. 19 февраля исполнилось ровно семьдесят лет со дня его подписания.
"Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным", – сказал Затулин РИА Новости.
Он напомнил, что на протяжении сотен лет до того момента Крым был российским регионом, а в 1954 году его "у России украли".
Флаги России и Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
19:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка

Пожар в Алуште – пострадало четыре коттеджа

В селе Кипарисное под Алуштой загорелось четыре частных двухэтажных жилых дома. Информация о возгорании поступила спасателям в понедельник в 14:10, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре двухэтажных дома, общая площадь пожара 600 квадратных метров. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и плотной застройкой. Пострадавших нет, эвакуация граждан не проводилась, уточнили в ведомстве. Вечером стало известно о ликвидации возгорания.
Незаконное строительство в заказнике Ласпи с Севастополе
13:01
Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике Ласпи
 
Новости КрымаКрымГлавное за деньСевастопольМихаил РазвожаевВладимир Путин (политик)ХерсонесМинздрав КрымаАптекаЛекарстваФейкКонстантин ЗатулинАлуштаМЧС КрымаПожарПроисшествия
 
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22:11Главные новости Крыма: 19 февраля
21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
21:26Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
21:14Медики частных клиник смогут досрочно выйти на пенсию - условие
21:02Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных дома
20:53В России разработают программу капремонта зданий дошкольных организаций
20:43Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
20:37В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
20:27Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
20:16Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
20:11В Симферополе перекроют улицу Пушкина
20:00Украина так и не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
19:51Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
19:31Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов
19:00"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
18:45Как Севастополь готовится к выборам президента РФ
18:31Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
18:08Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
17:52Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
17:35Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
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