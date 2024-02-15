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Главное за день: 15 февраля

Главное за день: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Главное за день: 15 февраля

Удар ВСУ по Белгороду – семь погибших и 18 раненых. 14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Атакована нефтебаза в Курской области... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T23:29

2024-02-15T23:29

2024-02-15T23:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Белгороду – семь погибших и 18 раненых. 14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Атакована нефтебаза в Курской области. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В Херсонской области готовятся к выборам президента РФ и обеспечивают их безопасность.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В результате атаки ВСУ на Белгород погибли семь человекВСУ совершили очередную атаку на Белгород. Изначально сообщалось, что погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.Сбиты 14 реактивных снарядов VampireПопытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire была пресечена российскими средствами ПВО. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов.Групповой удар по предприятиям ВПК УкраиныВооруженные силы России нанесли групповой удар по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ. По информации Минобороны РФ, цель удара была достигнута, все объекты поражены.Пожар на нефтебазе в Курской области возник из-за атаки БПЛА УкраиныВ результате атаки украинского беспилотника в ночь на четверг на нефтебазе в Курской области вспыхнул пожар. В ликвидации огня участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС. К тушению огня были привлечены пожарные поезда.Безопасные президентские выборы в Херсонской областиВ Херсонской области предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах президента России. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, практически все члены избирательных комиссий обеспечены охраной, избирательные участки также надежно охраняются – Росгвардия держит этот вопрос на контроле.По словам председателя избиркома Херсонской области Марины Захаровой, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя. Бюллетени будут напечатаны в полном объеме и с запасом, который установлен законодательством, чтобы каждый человек мог прийти и изъявить свою волю на избирательном участке.

https://crimea.ria.ru/20240215/mid-rf-initsiiruet-zasedanie-v-sovbzeze-oon-iz-za-udara-po-belgorodu-1134976487.html

https://crimea.ria.ru/20240215/my-dolzhny-iskhodit-iz-novoy-realnosti-fitso-o-sudbe-kryma-i-donbassa-1134979918.html

https://crimea.ria.ru/20240215/zelenskiy-podpisal-zakon-o-legalizatsii-meditsinskogo-kannabisa-1134980589.html

https://crimea.ria.ru/20240215/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-vveden-v-belorussii---chto-izvestno-1134966220.html

https://crimea.ria.ru/20240215/dosrochnye-vybory-prezidenta-rossii-na-khersonschine-kak-vse-proydet-1134977271.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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