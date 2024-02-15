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Главное за день: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Главное за день: 15 февраля
Главное за день: 15 февраля - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Главное за день: 15 февраля
Удар ВСУ по Белгороду – семь погибших и 18 раненых. 14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Атакована нефтебаза в Курской области... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T23:29
2024-02-15T23:29
главное за день
новости
белгород
пво
министерство обороны рф
курская область
потери всу
выборы президента россии
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Белгороду – семь погибших и 18 раненых. 14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Атакована нефтебаза в Курской области. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В Херсонской области готовятся к выборам президента РФ и обеспечивают их безопасность.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В результате атаки ВСУ на Белгород погибли семь человекВСУ совершили очередную атаку на Белгород. Изначально сообщалось, что погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.Сбиты 14 реактивных снарядов VampireПопытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire была пресечена российскими средствами ПВО. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов.Групповой удар по предприятиям ВПК УкраиныВооруженные силы России нанесли групповой удар по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ. По информации Минобороны РФ, цель удара была достигнута, все объекты поражены.Пожар на нефтебазе в Курской области возник из-за атаки БПЛА УкраиныВ результате атаки украинского беспилотника в ночь на четверг на нефтебазе в Курской области вспыхнул пожар. В ликвидации огня участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС. К тушению огня были привлечены пожарные поезда.Безопасные президентские выборы в Херсонской областиВ Херсонской области предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах президента России. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, практически все члены избирательных комиссий обеспечены охраной, избирательные участки также надежно охраняются – Росгвардия держит этот вопрос на контроле.По словам председателя избиркома Херсонской области Марины Захаровой, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя. Бюллетени будут напечатаны в полном объеме и с запасом, который установлен законодательством, чтобы каждый человек мог прийти и изъявить свою волю на избирательном участке.
https://crimea.ria.ru/20240215/mid-rf-initsiiruet-zasedanie-v-sovbzeze-oon-iz-za-udara-po-belgorodu-1134976487.html
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главное за день, новости, белгород, пво, министерство обороны рф, курская область, потери всу , выборы президента россии, херсонская область, владимир сальдо, марина захарова, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области
Главное за день: 15 февраля

Главные события и заявления четверга, 15 февраля

23:29 15.02.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Белгороду – семь погибших и 18 раненых. 14 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Атакована нефтебаза в Курской области. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В Херсонской области готовятся к выборам президента РФ и обеспечивают их безопасность.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В результате атаки ВСУ на Белгород погибли семь человек

ВСУ совершили очередную атаку на Белгород. Изначально сообщалось, что погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже в Минздраве РФ опубликовали данные о шести погибших и 17 раненых. К вечеру четверга число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.
Совбез ООН. Архивное фото
17:52
МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду

Сбиты 14 реактивных снарядов Vampire

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire была пресечена российскими средствами ПВО. Над территорией Белгородской области были уничтожены 14 реактивных снарядов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
21:52
"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса

Групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ. По информации Минобороны РФ, цель удара была достигнута, все объекты поражены.
Владимир Зеленский
22:03
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Пожар на нефтебазе в Курской области возник из-за атаки БПЛА Украины

В результате атаки украинского беспилотника в ночь на четверг на нефтебазе в Курской области вспыхнул пожар. В ликвидации огня участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС. К тушению огня были привлечены пожарные поезда.
Миротворцы ОДКБ охраняют важные и социально-значимые объекты в Казахстане
13:13
Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известно

Безопасные президентские выборы в Херсонской области

В Херсонской области предприняты все необходимые меры для безопасного голосования на выборах президента России. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, практически все члены избирательных комиссий обеспечены охраной, избирательные участки также надежно охраняются – Росгвардия держит этот вопрос на контроле.
По словам председателя избиркома Херсонской области Марины Захаровой, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя. Бюллетени будут напечатаны в полном объеме и с запасом, который установлен законодательством, чтобы каждый человек мог прийти и изъявить свою волю на избирательном участке.
Марина Захарова
19:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
 
Главное за деньНовостиБелгородПВОМинистерство обороны РФКурская областьПотери ВСУВыборы президента РоссииХерсонская областьВладимир СальдоМарина ЗахароваАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской области
 
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Заголовок открываемого материала
23:29Главное за день: 15 февраля
23:02Главные новости Крыма: 15 февраля
22:52Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе
22:31Еще более 14 миллионов выделит Севастополь пострадавшим от ЧС в ноябре
22:03Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса
21:52"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса
21:28Поддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
21:13Погиб при спасении товарища: в Севастополе простились с героем СВО
20:57В Севастополе слышны звуки выстрелов
20:43Возросло число жертв при ударе ВСУ по Белгороду
20:27Жилье для репатриантов – что построено в Крыму за 10 лет
20:06Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам
19:44Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
19:26Досрочные выборы президента России на Херсонщине: как все пройдет
19:02"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
18:37Как "докупить" стаж для начисления пенсии
18:18Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
18:01Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
17:52МИД РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду
17:17Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
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