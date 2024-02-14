https://crimea.ria.ru/20240214/peskov-otkaz-kanady-ekstradirovat-gunko--ozhidaemoe-reshenie-1134911917.html

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T14:09

2024-02-14T14:09

2024-02-14T14:41

россия

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ярослав гунько

национализм

дмитрий песков

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Такой ответ был ожидаемым", – сказал Песков.На прошлой неделе посол в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия отправила Канаде запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Гунько. Тогда Власти Канады ответили, что готовы рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию.Напомним, в октябре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал поручение проработать с правоохранительными органами РФ и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который бился за независимость Украины "против русских". Он также назвал Гунько "украинским и канадским героем".Зал поприветствовал пенсионера овациями, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.Однако, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая противостояла Красной армии, и, к тому же, была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, разразился скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственностьза произошедшее, извинился и позднее подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, канада, ярослав гунько, национализм, дмитрий песков, нацизм