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Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T14:09
2024-02-14T14:41
россия
политика
канада
ярослав гунько
национализм
дмитрий песков
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Такой ответ был ожидаемым", – сказал Песков.На прошлой неделе посол в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия отправила Канаде запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Гунько. Тогда Власти Канады ответили, что готовы рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию.Напомним, в октябре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал поручение проработать с правоохранительными органами РФ и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который бился за независимость Украины "против русских". Он также назвал Гунько "украинским и канадским героем".Зал поприветствовал пенсионера овациями, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.Однако, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая противостояла Красной армии, и, к тому же, была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, разразился скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственностьза произошедшее, извинился и позднее подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
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россия, политика, канада, ярослав гунько, национализм, дмитрий песков, нацизм
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Решение Канады отказать в экстрадиции бывшего эсесовца Гунько было ожидаемо – Песков

14:09 14.02.2024 (обновлено: 14:41 14.02.2024)
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Такой ответ был ожидаемым", – сказал Песков.
На прошлой неделе посол в Оттаве Олег Степанов сообщил, что Россия отправила Канаде запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Гунько. Тогда Власти Канады ответили, что готовы рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию.
Напомним, в октябре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал поручение проработать с правоохранительными органами РФ и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который бился за независимость Украины "против русских". Он также назвал Гунько "украинским и канадским героем".
Зал поприветствовал пенсионера овациями, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.
Однако, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая противостояла Красной армии, и, к тому же, была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, разразился скандал.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственностьза произошедшее, извинился и позднее подал в отставку.
Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.
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