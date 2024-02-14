https://crimea.ria.ru/20240214/glavnoe-za-den-14-fevralya-1134952014.html

Главное за день: 14 февраля

Главное за день: 14 февраля - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Главное за день: 14 февраля

Девять беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России. Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии и расширил полномочия РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T22:27

2024-02-14T22:27

2024-02-14T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Девять беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России. Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии и расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками". Шойгу поставил задачу доработать "Кинжалы" и "Искандеры". Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт, заявили в Кремле. ВС России улучшила позиции по переднему краю в зоне СВО. Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.9 дронов над Черным морем и регионами РоссииРоссийские силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над Черным морем и территориями Белгородской и Воронежской областей."Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", – сообщили в Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в Валуйском округе была ранена женщина.Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армииПрезидент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к экстремизму. Конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а только те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.Полномочия регионов по борьбе с "наливайками" расширеныТакже российский лидер подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками"."Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта РФ требование об осуществлении розничной продажи и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях", - говорится в одном из дополнений к Федеральному закону.Доработать "Кинжалы" и "Искандеры"В России будут дорабатывать системы ПЗРК и ракеты "Искандер", "Кинжал". Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу.Предприятию, которое выполняет гособоронзаказ по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов, поручено "оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учетом опыта их применения в СВО".Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликтРоссия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт на Украине. Соответствующие утверждения западной прессы являются ложными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также он отметил, что специальная военная операция России на Украине со временем приняла форму войны против коллективного Запада, во главе которых стоят США. Это может приводить к тому, что спецоперация будет идти несколько дольше, но все поставленные цели будут достигнуты, подчеркнул Песков.Вариантов не просматривается: Лавров о переговорахРоссия остается открытой к урегулированию ситуации на Украине при учете своих интересов, однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Как подчеркнул президент в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открыты для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов и реалий, которые сложились за долгие годы и привели к этой ситуации. Однако, при отсутствии у тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться за столом переговоров пока не получится. Таких вариантов не просматривается", – сказал глава российского МИД.Армия России улучшила позиции в зоне СВОВооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха", а ВСУ в провальных атака потеряли 1010 боквиков.Движение поездов восстановили после оползняДвижение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Движение составов на участке Дагомыс - Лоо запустили утром. "В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику", - сказано в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.Доплаты медикам в малых городахС первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно."В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи будут дополнительно, помимо заработной платы получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал - 13 тысяч рублей", сказал Путин.А там, где живет меньше 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение заработной плате будут получать врачи, а средний медперсонал – 30 000 рублей, уточнил президент.

https://crimea.ria.ru/20240214/kak-vyt-na-lunu-saldo-o-popytkakh-sorvat-vybory-v-khersonskoy-oblasti-1134950655.html

https://crimea.ria.ru/20240214/razvalit-li-tramp-nato-na-postu-prezidenta--mnenie-1134940254.html

https://crimea.ria.ru/20240214/nad-stranami-es-povis-mediynyy-kupol---zakharova-1134948256.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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