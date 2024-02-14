https://crimea.ria.ru/20240214/dvizhenie-poezdov-na-chernomorskom-poberezhe-vosstanovili-posle-opolznya-1134926785.html

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня

Движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T09:04

2024-02-14T09:04

2024-02-14T09:04

сочи

краснодарский край

оползень

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По информации СКЖД, в ближайшие дни на участке еще будут проводиться работы по восстановлению контактной сети, террасированию горного склона и нарезке горных канав.Всего на этом участке железной дороги убрали свыше 31 тысяч кубометров грунта. Железнодорожное полотно привели в нормативное состояние. В ликвидации последствий стихии участвовали в общей сложности более 180 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи в ночь на 4 февраля. Причиной стали продолжительные обильные осадки. Изначально было приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт.К утру 6 февраля поврежденный участок железной дороги полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.7 февраля было восстановлено движение поездов по одному из путей. До восстановления движения по второму пути поезда следовали в реверсивном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеВ Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто

https://crimea.ria.ru/20240208/v-krymu-obsleduyut-podpornye-steny-na-predmet-vozmozhnogo-obrusheniya-1134778070.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, оползень, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости, общественный транспорт, логистика