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Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
Движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T09:04
2024-02-14T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.По информации СКЖД, в ближайшие дни на участке еще будут проводиться работы по восстановлению контактной сети, террасированию горного склона и нарезке горных канав.Всего на этом участке железной дороги убрали свыше 31 тысяч кубометров грунта. Железнодорожное полотно привели в нормативное состояние. В ликвидации последствий стихии участвовали в общей сложности более 180 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи в ночь на 4 февраля. Причиной стали продолжительные обильные осадки. Изначально было приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт.К утру 6 февраля поврежденный участок железной дороги полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.7 февраля было восстановлено движение поездов по одному из путей. До восстановления движения по второму пути поезда следовали в реверсивном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнениеВ Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на авто
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сочи, краснодарский край, оползень, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости, общественный транспорт, логистика
Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили после оползня

09:04 14.02.2024
 
© РЖДДвижение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям
Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям
© РЖД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи восстановлено по обоим путям после схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 04.58 на участке Дагомыс - Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно. В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию. Поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику", - говорится в сообщении.
По информации СКЖД, в ближайшие дни на участке еще будут проводиться работы по восстановлению контактной сети, террасированию горного склона и нарезке горных канав.
Всего на этом участке железной дороги убрали свыше 31 тысяч кубометров грунта. Железнодорожное полотно привели в нормативное состояние. В ликвидации последствий стихии участвовали в общей сложности более 180 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи в ночь на 4 февраля. Причиной стали продолжительные обильные осадки. Изначально было приостановлено движение 10 пригородных поездов из Туапсе в Сочи и Имеретинский Курорт.
К утру 6 февраля поврежденный участок железной дороги полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.
7 февраля было восстановлено движение поездов по одному из путей. До восстановления движения по второму пути поезда следовали в реверсивном режиме.
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