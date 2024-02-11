https://crimea.ria.ru/20240211/glavnoe-za-den-11-fevralya-1134879105.html

Главное за день: 11 февраля

Главное за день: 11 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Главное за день: 11 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало миллиард просмотров и вошло в историю. На выборах президента Азербайджана победил Ильхам Алиев. Президент... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T22:24

2024-02-11T22:24

2024-02-11T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало миллиард просмотров и вошло в историю. На выборах президента Азербайджана победил Ильхам Алиев. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил запланированный визит на Украину. Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. При взрыве в Элисте пострадали трое сотрудников Росгвардии. Непогода в Ростовской области оставила без света 195 тысяч человек. Астрономы фиксируют на Солнце мощнейшие вспышки. Синоптики прогнозируют ледяной дождь над Крымом. Водохранилища полуострова переполнены.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миллиард просмотровОколо 1 миллиарда просмотров набрало интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на всех языках и всех источниках. Только в соцсети X на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, без учета количества просмотров на сайте Такера, в других медийных источниках, на других языках. По словам главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, это историческое, самое знаковое и успешное интервью в медийной истории.На выборах президента Азербайджана победил АлиевДействующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, которые состоялись 7 февраля. Алиев набрал 92,12% (более 4 миллионов 567 тысяч) голосов. О его победе сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии страны по итогам выборов, которое прошло 11 февраля.Макрон отменил свой визит на УкраинуПрезидент Франции Эмманюэль Макрон отменил свою поездку на Украину, которая была запланирована на следующей неделе. По мнению политолога Ростислава Ищенко, Макрон сделал это, по всей видимости по двум причинам. Во-первых, из соображения безопасности – такое объяснение дала и французская сторона. Во-вторых, визит Макрона на Украину приравнивался бы к поддержке президента страны Владимира Зеленского. Но Макрон, по всей видимости, пока не готов ее демонстрировать.Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войскамиАлександр Павлюк назначен командующим Сухопутными войсками Украины . Эту должность ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский.Павлюк же до этого был первым замминистра обороны Украины. В период с 2017 по 2020 годы он командовал войсками оперативной группировки "Запад". После стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией Объединенных сил.Сотрудники Росгвардии пострадали при взрыве в ЭлистеСотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов по месту проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте. В квартире произошла детонация неустановленного взрывного вещества. В результате пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия.Ледяной циклон в Ростовской областиИз-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались утром в воскресенье почти 195 тысяч человек в 282 населенных пунктах Ростовской области. В Минэнерго России сообщили, что "ледяной" циклон минувшей ночью сместился на северо-восточные области. Толщина гололеда на проводах достигла почти 40 мм. Под тяжестью льда произошел обрыв проводов и грозозащитных тросов на ЛЭП, что привело к технологическим нарушениям. Энергетики проводят восстановительные работы в круглосуточном режиме.Мощнейшая буря на Солнце за последние 10 летВесь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, вспышек на Солнце сейчас происходит много, но пока ни одна в сторону Земли не выстрелила. Тем не менее, за счет того, что общий поток частиц на Солнце увеличивается, это может влиять на нашу магнитосферу и вызывать магнитные бури. В ближайшие три дня в Крыму магнитных бурь не прогнозируют. А в полярных областях высока вероятность северных сияний.Ледяной дождь может пройти в КрымуЗона ледяных дождей дойдет до Москвы и вернется обратно, на юг, а в пятницу доберется до Крыма. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, ближе к концу недели полуостров будет находиться в зоне разделения холодных масс. К выходным ожидаются смешанные осадки, обрушение температуры до нуля и штормовой северо-восточный ветер до 15-20 м/с.Водохранилища Крыма переполненыПо итогам многоводного января объем наполнения водохранилищ естественного тока в Крыму составил 221 млн кубометров. При этом 30 млн пришлось сбросить, в том числе из Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь. Этот показатель лишь немного отличается от максимального за четверть века: в 1998 году он составлял 223 млн кубометров.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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