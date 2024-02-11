https://crimea.ria.ru/20240211/sotrudniki-rosgvardii-raneny-pri-obyske-kvartiry-vzryvatelya-v-eliste-1134868506.html

Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте

Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте

Трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва в месте проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T11:01

2024-02-11T11:01

2024-02-11T11:09

элиста

взрыв

новости

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва в месте проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Калмыкии.В СК уточнили, что сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Накануне в центре оказания психологической помощи в Элисте состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина взорвал неустановленное устройство и погиб. Как уточнили в СК, между ним и работником центра произошел конфликт. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась гранатаВзорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на БрянщинеНеонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева

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2024

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элиста, взрыв, новости, калмыкия, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)