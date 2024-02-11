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Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте
Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте
Трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва в месте проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T11:01
2024-02-11T11:09
элиста
взрыв
новости
калмыкия
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва в месте проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Калмыкии.В СК уточнили, что сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Накануне в центре оказания психологической помощи в Элисте состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина взорвал неустановленное устройство и погиб. Как уточнили в СК, между ним и работником центра произошел конфликт. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась гранатаВзорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на БрянщинеНеонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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элиста, взрыв, новости, калмыкия, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Сотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в Элисте

Сотрудники Росгвардии пострадали при обыске квартиры подозреваемого в подрыве в Элисте

11:01 11.02.2024 (обновлено: 11:09 11.02.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Трое сотрудников Росгвардии пострадали в результате взрыва в месте проживания мужчины, который 10 февраля взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Калмыкии.
"11 февраля 2024 года около 01.20 часов по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В СК уточнили, что сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Накануне в центре оказания психологической помощи в Элисте состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина взорвал неустановленное устройство и погиб. Как уточнили в СК, между ним и работником центра произошел конфликт. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу.
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ЭлистаВзрывНовостиКалмыкияПроисшествияРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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