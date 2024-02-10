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Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте,... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T23:38
2024-02-10T23:42
происшествия
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СИМФЕРОПЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает следком Калмыкии.В ведомстве сообщили, что по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по ул. Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело.На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В январе в Краснодарском крае из-за неустановленного устройства было перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.
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РИА Новости Крым
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происшествия
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Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб

Один человек погиб и двое тяжело ранены при подрыве неустановленного устройства в Элисте

23:38 10.02.2024 (обновлено: 23:42 10.02.2024)
 
© Следком КалмыкииВ Элисте возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из офисных помещений
В Элисте возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из офисных помещений
© Следком Калмыкии
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СИМФЕРОПЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает следком Калмыкии.
В ведомстве сообщили, что по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по ул. Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В январе в Краснодарском крае из-за неустановленного устройства было перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.
 
Происшествия
 
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