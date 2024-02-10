https://crimea.ria.ru/20240210/sostoyaschiy-na-uchete-v-pnd-podorval-neustanovlennoe-ustroystvo-i-pogib-1134862375.html

Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб

Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб

Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте,... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T23:38

2024-02-10T23:38

2024-02-10T23:42

происшествия

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СИМФЕРОПЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает следком Калмыкии.В ведомстве сообщили, что по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по ул. Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело.На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В январе в Краснодарском крае из-за неустановленного устройства было перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия