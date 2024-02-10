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Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
Один человек погиб и двое тяжело ранены при подрыве неустановленного устройства в Элисте
23:38 10.02.2024 (обновлено: 23:42 10.02.2024)
© Следком КалмыкииВ Элисте возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из офисных помещений
© Следком Калмыкии
СИМФЕРОПЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неустановленное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает следком Калмыкии.
В ведомстве сообщили, что по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по ул. Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело.
"По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу", — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В январе в Краснодарском крае из-за неустановленного устройства было перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.