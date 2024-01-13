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Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение
Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение
Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T16:43
2024-01-13T16:58
кубань
новости
краснодарский край
транспорт
дорожное движение
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы.По информации оперативных служб, на данный момент правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего.Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на РостовВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройствоВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
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кубань, новости, краснодарский край, транспорт, дорожное движение, безопасность
Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение

Перекрыто движение на участке дороги на Кубани между станицами Ленинградская и Павловская

16:43 13.01.2024 (обновлено: 16:58 13.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы.

"По информации администрации Павловского района, на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская", – говорится в сообщении.

По информации оперативных служб, на данный момент правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего.
"Глава Павловского района Роман Парахин отметил, что на месте падения разрушений и пострадавших нет, угрозы для жителей района также нет", – уточняется в сообщении официального Telegram-канала.
Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.
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КубаньНовостиКраснодарский крайТранспортДорожное движениеБезопасность
 
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