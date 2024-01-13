Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение
Перекрыто движение на участке дороги на Кубани между станицами Ленинградская и Павловская
16:43 13.01.2024 (обновлено: 16:58 13.01.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы.
"По информации администрации Павловского района, на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская", – говорится в сообщении.
По информации оперативных служб, на данный момент правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего.
"Глава Павловского района Роман Парахин отметил, что на месте падения разрушений и пострадавших нет, угрозы для жителей района также нет", – уточняется в сообщении официального Telegram-канала.
Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.
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