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Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение

Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Неустановленное устройство на дороге: на Кубани перекрыто движение

Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T16:43

2024-01-13T16:43

2024-01-13T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Движение на участке дороги между двумя станицами Краснодарского края перекрыто. Об этом сообщают оперативный службы.По информации оперативных служб, на данный момент правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего.Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В начале января в Белгороде, в частном секторе нашли два неразорвавшихся снаряда. Обезвреживанием их занимались взрывотехники ОМОН Росгвардии и Министерства обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Осколки дрона ВСУ упали на крыши 18 домов – последствия атаки на РостовВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройствоВ Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, новости, краснодарский край, транспорт, дорожное движение, безопасность