https://crimea.ria.ru/20230705/neonatsist-vzorval-granaty-i-zakhvatil-zalozhnika-v-sude-kieva-1129832973.html

Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева

Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева

Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году,... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T18:40

2023-07-05T18:40

2023-07-05T18:42

украина

киев

происшествия

новости

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111233/84/1112338468_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_92411b4802d588181727213cedd96ca5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году, предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.Факт взрыва в здании суда подтвердили в украинской полиции. На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.31 августа 2015 года во время акции под зданием Верховной рады, организованной неонацистской партией "Свобода" против внесения в конституцию Украины изменений об особом статусе Донбасса, один из участников митинга бросил боевую гранату в правоохранителей.В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения. По обвинению в совершении преступления был задержан свободовец Игорь Гуменюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за попытку побега из-под стражиПодробности побега из подмосковного ИВС: сотрудники выключили камерыСбежавший из изолятора в Истре Мавриди задержан: где он скрывался месяц

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, происшествия, новости, общество, в мире