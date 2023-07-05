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Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году,... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T18:40
2023-07-05T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году, предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.Факт взрыва в здании суда подтвердили в украинской полиции. На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.31 августа 2015 года во время акции под зданием Верховной рады, организованной неонацистской партией "Свобода" против внесения в конституцию Украины изменений об особом статусе Донбасса, один из участников митинга бросил боевую гранату в правоохранителей.В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения. По обвинению в совершении преступления был задержан свободовец Игорь Гуменюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за попытку побега из-под стражиПодробности побега из подмосковного ИВС: сотрудники выключили камерыСбежавший из изолятора в Истре Мавриди задержан: где он скрывался месяц
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украина, киев, происшествия, новости, общество, в мире
Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева

СМИ: в Шевченковском суде Киева обвиняемый взорвал гранаты и захватил конвоира в заложники

18:40 05.07.2023 (обновлено: 18:42 05.07.2023)
 
© РИА НовостиАвтомобили полиции на улице Киева. Архивное фото
Автомобили полиции на улице Киева. Архивное фото
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк, который является обвиняемым по делу о гибели нацгвардейцев под Верховной радой в 2015 году, предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Обвиняемый Гуменюк, который под радой 31 августа 2015 года совершил теракт, предпринял попытку побега из-под стражи. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника", – пишут издания.

Факт взрыва в здании суда подтвердили в украинской полиции. На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.
31 августа 2015 года во время акции под зданием Верховной рады, организованной неонацистской партией "Свобода" против внесения в конституцию Украины изменений об особом статусе Донбасса, один из участников митинга бросил боевую гранату в правоохранителей.
В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии, еще около 140 человек получили ранения. По обвинению в совершении преступления был задержан свободовец Игорь Гуменюк.
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