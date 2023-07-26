https://crimea.ria.ru/20230726/vzorval-zhd-puti-diversantu-dali-20-let-tyurmy-za-terakt-na-bryanschine-1130308017.html
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T14:25
2023-07-26T14:25
2023-07-26T14:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
суд
приговор
всу (вооруженные силы украины)
украина
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России и Украины.В ходе следствия удалось установить, что в 2019 году мужчину завербовали представители украинской разведки. Получив от них некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под их руководством. В течение последующих двух лет завербованный прошел обучение террористической деятельности, его научили обращаться со взрывчаткой, вести разведдеятельность, собирать и передавать информацию.Когда началась спецоперация, представители спецслужб Украины разработали план, по которому диверсант должен был совершить подрыв на железной дороге в Брянской области. Так, в июне прошлого года он прибыл в Россию, где по наводке участников организованной группы, отыскал оборудованный ими тайник со взрывчаткой. Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его на отрезке железнодорожного пути возле села Робчик.Украинский диверсант пытался бежать из страны, однако был задержан российскими спецслужбами.Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, также мужчина обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале – ВИДЕОВзрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известноДля надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
украина
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9ee4a6c0231448e287507e6455ab6c8d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), украина, брянская область
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
Диверсант получил 22 года колонии строгого режима за теракт в Брянской области
14:25 26.07.2023 (обновлено: 14:35 26.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России и Украины.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия удалось установить, что в 2019 году мужчину завербовали представители украинской разведки. Получив от них некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под их руководством. В течение последующих двух лет завербованный прошел обучение террористической деятельности, его научили обращаться со взрывчаткой, вести разведдеятельность, собирать и передавать информацию.
Когда началась спецоперация, представители спецслужб Украины разработали план, по которому диверсант должен был совершить подрыв на железной дороге в Брянской области. Так, в июне прошлого года он прибыл в Россию, где по наводке участников организованной группы, отыскал оборудованный ими тайник со взрывчаткой. Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его на отрезке железнодорожного пути возле села Робчик.
"9 июля 2022 года в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь он инициировал взрыв. В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, что привело к прекращению на длительный период движения железнодорожного транспорта на участке. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали", - уточнили в СК.
Украинский диверсант пытался бежать из страны, однако был задержан российскими спецслужбами.
Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, также мужчина обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: