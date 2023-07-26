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Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине
Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T14:25
2023-07-26T14:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
суд
приговор
всу (вооруженные силы украины)
украина
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России и Украины.В ходе следствия удалось установить, что в 2019 году мужчину завербовали представители украинской разведки. Получив от них некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под их руководством. В течение последующих двух лет завербованный прошел обучение террористической деятельности, его научили обращаться со взрывчаткой, вести разведдеятельность, собирать и передавать информацию.Когда началась спецоперация, представители спецслужб Украины разработали план, по которому диверсант должен был совершить подрыв на железной дороге в Брянской области. Так, в июне прошлого года он прибыл в Россию, где по наводке участников организованной группы, отыскал оборудованный ими тайник со взрывчаткой. Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его на отрезке железнодорожного пути возле села Робчик.Украинский диверсант пытался бежать из страны, однако был задержан российскими спецслужбами.Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, также мужчина обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале – ВИДЕОВзрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известноДля надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), украина, брянская область
Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине

Диверсант получил 22 года колонии строгого режима за теракт в Брянской области

14:25 26.07.2023 (обновлено: 14:35 26.07.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России и Украины.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия удалось установить, что в 2019 году мужчину завербовали представители украинской разведки. Получив от них некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под их руководством. В течение последующих двух лет завербованный прошел обучение террористической деятельности, его научили обращаться со взрывчаткой, вести разведдеятельность, собирать и передавать информацию.
Когда началась спецоперация, представители спецслужб Украины разработали план, по которому диверсант должен был совершить подрыв на железной дороге в Брянской области. Так, в июне прошлого года он прибыл в Россию, где по наводке участников организованной группы, отыскал оборудованный ими тайник со взрывчаткой. Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его на отрезке железнодорожного пути возле села Робчик.

"9 июля 2022 года в момент прохождения по указанному участку железной дороги грузового поезда из Республики Беларусь он инициировал взрыв. В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, что привело к прекращению на длительный период движения железнодорожного транспорта на участке. Сотрудники локомотивной бригады не пострадали", - уточнили в СК.

Украинский диверсант пытался бежать из страны, однако был задержан российскими спецслужбами.
Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, также мужчина обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактСудПриговорВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаБрянская область
 
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