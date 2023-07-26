https://crimea.ria.ru/20230726/vzorval-zhd-puti-diversantu-dali-20-let-tyurmy-za-terakt-na-bryanschine-1130308017.html

Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине

Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Взорвал ж/д пути: диверсанту дали 22 года колонии за теракт на Брянщине

Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T14:25

2023-07-26T14:25

2023-07-26T14:35

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

суд

приговор

всу (вооруженные силы украины)

украина

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Завербованный украинской разведкой диверсант приговорен к 22 годам колонии за подрыв железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину России и Украины.В ходе следствия удалось установить, что в 2019 году мужчину завербовали представители украинской разведки. Получив от них некоторую сумму денег, он вошел в состав организованной группы под их руководством. В течение последующих двух лет завербованный прошел обучение террористической деятельности, его научили обращаться со взрывчаткой, вести разведдеятельность, собирать и передавать информацию.Когда началась спецоперация, представители спецслужб Украины разработали план, по которому диверсант должен был совершить подрыв на железной дороге в Брянской области. Так, в июне прошлого года он прибыл в Россию, где по наводке участников организованной группы, отыскал оборудованный ими тайник со взрывчаткой. Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его на отрезке железнодорожного пути возле села Робчик.Украинский диверсант пытался бежать из страны, однако был задержан российскими спецслужбами.Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима, также мужчина обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале – ВИДЕОВзрыв на путях под Брянском - с рельсов сошел локомотив: что известноДля надежной защиты: в Брянской области построят еще 17 блокпостов

украина

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), украина, брянская область