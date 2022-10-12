https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html

ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО

ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 12.10.2022

ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который на одном из транспортно-логистических терминалов готовил гражданин Украины под контролем СБУ, сообщает... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T09:30

2022-10-12T09:30

2022-10-12T09:34

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который на одном из транспортно-логистических терминалов готовил гражданин Украины под контролем СБУ, сообщает ЦОС ФСБ.Установлено, что гражданин Украины 1967 года рождения действовал под контролем украинской спецслужбы. На съемной квартире он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты самодельное взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и посетил один складов транспортно-логистической компании, чтобы разведать возможность заложить здесь мощную взрывчатку.Мужчина задержан. Заведено уголовное дело по двум статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы", уточнили в ФСБ."Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", – добавили в ведомстве.Ранее ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), происшествия