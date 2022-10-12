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ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО
ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО
В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который на одном из транспортно-логистических терминалов готовил гражданин Украины под контролем СБУ, сообщает... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T09:30
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который на одном из транспортно-логистических терминалов готовил гражданин Украины под контролем СБУ, сообщает ЦОС ФСБ.Установлено, что гражданин Украины 1967 года рождения действовал под контролем украинской спецслужбы. На съемной квартире он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты самодельное взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и посетил один складов транспортно-логистической компании, чтобы разведать возможность заложить здесь мощную взрывчатку.Мужчина задержан. Заведено уголовное дело по двум статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы", уточнили в ФСБ."Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", – добавили в ведомстве.Ранее ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), происшествия
ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО

В Брянске ФСБ предотвратила теракт на логистическом терминале – задержан гражданин Украины

09:30 12.10.2022 (обновлено: 09:34 12.10.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который на одном из транспортно-логистических терминалов готовил гражданин Украины под контролем СБУ, сообщает ЦОС ФСБ.
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств", – сообщили в ведомстве.
Установлено, что гражданин Украины 1967 года рождения действовал под контролем украинской спецслужбы. На съемной квартире он собрал на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты самодельное взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте и посетил один складов транспортно-логистической компании, чтобы разведать возможность заложить здесь мощную взрывчатку.
Мужчина задержан. Заведено уголовное дело по двум статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы", уточнили в ФСБ.
"Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", – добавили в ведомстве.
Ранее ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)Происшествия
 
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