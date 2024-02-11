https://crimea.ria.ru/20240211/intervyu-putina-nabralo-1-mlrd-prosmotrov-na-vsekh-yazykakh-v-mire-1134877403.html

Интервью Путина набрало 1 млрд просмотров на всех языках в мире

Интервью Путина набрало 1 млрд просмотров на всех языках в мире - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Интервью Путина набрало 1 млрд просмотров на всех языках в мире

Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону составляют около 1 миллиарда на всех источниках, на всех языках в РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T20:01

2024-02-11T20:01

2024-02-11T20:03

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

владимир путин (политик)

маргарита симоньян

политика

сми

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону составляют около 1 миллиарда на всех источниках, на всех языках в мире, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, назвав его историческим, самым знаковым и успешным в медийной истории.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что только в соцсети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, без учета количества просмотров на сайте Такера, в других медийных источниках, на других языках.Она также отметила, что историческим его называют в комментариях и "американцы, которые смотрят, читают это интервью".Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев >>В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону

https://crimea.ria.ru/20240211/kreml-esli-mirnyy-put-otvergaetsya---spetsoperatsiya-prodolzhaetsya-1134874118.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, владимир путин (политик), маргарита симоньян, политика, сми, международная медиагруппа "россия сегодня", новости