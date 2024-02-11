https://crimea.ria.ru/20240211/aliev-pobedil-na-prezidentskikh-vyborakh-v-azerbaydzhane---tsik-1134875688.html

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК

Действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах главы государства, набрав 92,12% (более 4... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T17:24

2024-02-11T17:24

2024-02-11T17:24

ильхам алиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах главы государства, набрав 92,12% (более 4 миллионов 567 тысяч) голосов, о его победе стало известно на прошедшем 11 февраля заседании Центральной избирательной комиссии страны по итогам выборов.ЦИК утвердила протокол, который, согласно избирательному законодательству страны, будет представлен в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.Между тем ЦИК признала недействительными итоги голосования на 12 участках, расположенных в регионах страны. Соответствующие участковые избирательные комиссии распущены.

азербайджан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, политика, выборы, в мире, новости