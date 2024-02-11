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Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах главы государства, набрав 92,12% (более 4... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T17:24
2024-02-11T17:24
2024-02-11T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах главы государства, набрав 92,12% (более 4 миллионов 567 тысяч) голосов, о его победе стало известно на прошедшем 11 февраля заседании Центральной избирательной комиссии страны по итогам выборов.ЦИК утвердила протокол, который, согласно избирательному законодательству страны, будет представлен в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.Между тем ЦИК признала недействительными итоги голосования на 12 участках, расположенных в регионах страны. Соответствующие участковые избирательные комиссии распущены.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ильхам алиев, азербайджан, политика, выборы, в мире, новости
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Ильхам Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов - ЦИК
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Действующий президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев победил на состоявшихся 7 февраля внеочередных выборах главы государства, набрав 92,12% (более 4 миллионов 567 тысяч) голосов, о его победе стало известно на прошедшем 11 февраля заседании Центральной избирательной комиссии страны по итогам выборов.
"Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов", - следует из протокола ЦИК об итогах внеочередных президентских выборов, который был рассмотрен на заседании.
ЦИК утвердила протокол, который, согласно избирательному законодательству страны, будет представлен в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.
Между тем ЦИК признала недействительными итоги голосования на 12 участках, расположенных в регионах страны. Соответствующие участковые избирательные комиссии распущены.