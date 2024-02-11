Рейтинг@Mail.ru
Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240211/skolko-vody-sberegli-i-sbrosili-iz-vodokhranilisch-v-krymu-v-yanvare-1134837616.html
Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе
Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе
Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам многоводного января составил 221 млн кубометров, при этом 30 млн пришлось... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T07:17
2024-02-11T07:22
илья николенко
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
водохранилища крыма
симферопольское водохранилище
чернореченское водохранилище
севастополь
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677195_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ce8a233fa799f0ace5096c41ca44a4b6.jpg
Илья Николенко об объемах наполнения водохранилищ в Крыму
Илья Николенко об объемах наполнения водохранилищ в Крыму
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам многоводного января составил 221 млн кубометров, при этом 30 млн пришлось сбросить, в том числе из Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.По словам Николенко, суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока за январь, который был многоводным, составил 221 млн кубометров. Этот показатель немного отличается от максимального за четверть века: в 1998 году он составлял 223 млн кубометров, отметил эксперт.Для сравнения, в 2023 году водохранилища к февралю сберегали 177 млн кубометров, а в 2022 – 176 млн кубометров. В 2021-м, который следовал после маловодного, наполнение было всего лишь 45 млн кубометров, поделился статистикой Николенко.В связи с тем, что водохранилища в январе были практически заполнены до своего проектного объема, пополнение было очень небольшим – 5 млн кубометров. Причем сохранить воду удалось в основном за счет наполнения "не самых больших водохранилищ Крыма", отметил Николенко. А в шесть раз больший объем пришлось сбросить."Сброс за январь составил более 30 миллионов кубометров", – уточнил эксперт.На этом фоне объем Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь, за первый месяц зимы уменьшился на 2 млн кубометров, отметил Николенко."При этом следует отметить, что Чернореченское водохранилище к середине января наполнялось более проектного объема. И то, что там было, на 3-5% приходилось сбрасывать", – рассказал гидролог.Также не смогли принять воду в связи наполненностью водохранилища в Ялте и Алуште, где сбросы производились в основном через Кутузовское, а также Аянское водохранилище, питающее Симферополь (Партизанское и Симферопольское пополнились на 2 млн кубометров)."Так, на начало февраля мы наполняемся примерно на 60% и ждем тех притоков, которые будут после таяния снегов", – заключил эксперт.О том, что водохранилища переполнены, эксперты предупреждали еще в январе. Читайте также на РИА Новости Крым:Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу
https://crimea.ria.ru/20240123/na-skolko-sokratilis-poteri-vody-v-simferopole-posle-zameny-vodovodov-1134401483.html
симферопольское водохранилище
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677195_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_18b4f1ecfbda8d79f85f74c7a7e36654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья николенко, вода в крыму, водохранилища крыма, симферопольское водохранилище, чернореченское водохранилище, севастополь, крым
Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе

В Крыму в январе сбросили из водохранилищ более 30 миллионов кубометров воды

07:17 11.02.2024 (обновлено: 07:22 11.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам многоводного января составил 221 млн кубометров, при этом 30 млн пришлось сбросить, в том числе из Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.
Илья Николенко об объемах наполнения водохранилищ в Крыму
07:17
По словам Николенко, суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока за январь, который был многоводным, составил 221 млн кубометров. Этот показатель немного отличается от максимального за четверть века: в 1998 году он составлял 223 млн кубометров, отметил эксперт.
Для сравнения, в 2023 году водохранилища к февралю сберегали 177 млн кубометров, а в 2022 – 176 млн кубометров. В 2021-м, который следовал после маловодного, наполнение было всего лишь 45 млн кубометров, поделился статистикой Николенко.
В связи с тем, что водохранилища в январе были практически заполнены до своего проектного объема, пополнение было очень небольшим – 5 млн кубометров. Причем сохранить воду удалось в основном за счет наполнения "не самых больших водохранилищ Крыма", отметил Николенко. А в шесть раз больший объем пришлось сбросить.
"Сброс за январь составил более 30 миллионов кубометров", – уточнил эксперт.
На этом фоне объем Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь, за первый месяц зимы уменьшился на 2 млн кубометров, отметил Николенко.
"При этом следует отметить, что Чернореченское водохранилище к середине января наполнялось более проектного объема. И то, что там было, на 3-5% приходилось сбрасывать", – рассказал гидролог.
Также не смогли принять воду в связи наполненностью водохранилища в Ялте и Алуште, где сбросы производились в основном через Кутузовское, а также Аянское водохранилище, питающее Симферополь (Партизанское и Симферопольское пополнились на 2 млн кубометров).
"Так, на начало февраля мы наполняемся примерно на 60% и ждем тех притоков, которые будут после таяния снегов", – заключил эксперт.
О том, что водохранилища переполнены, эксперты предупреждали еще в январе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе
Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
В Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу
Водовод - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 15:35Радио "Спутник в Крыму"
На сколько сократились потери воды в Симферополе после замены водоводов
 
Радио "Спутник в Крыму"Илья НиколенкоВода в КрымуВодохранилища КрымаСимферопольское водохранилищеЧернореченское водохранилищеСевастопольКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Ледяной коллапс в Ростовской области: без света уже 195 тысяч человек
09:11Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержку
09:03В Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
08:48Эксперт дал прогноз развития туризма в новых регионах: кто будет пионером
08:17Сколько новых детсадов построили в Крыму за 10 лет
07:47Когда в Крыму начнется посевная кампания
07:28В Ростовской области более 100 тысяч потребителей остаются без света
07:17Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе
06:57В Севастополе иномарка сбила двоих подростков на мотоцикле
00:01Окна нараспашку: в Крыму до +17
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
23:57Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
23:38Состоящий на учете в ПНД подорвал неустановленное устройство и погиб
22:51В ДТП с машиной скорой помощи погибли два человека
22:03Главное за день: 10 февраля
21:34Обнаружены тела всех членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
21:13Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
20:41При Сырском ВСУ могут усилить обстрелы мирного населения России – мнение
20:11Ледяной дождь оставил без света 70 тысяч человек в Ростовской области
19:53Интервью Путина и отставка Залужного: топ новостей недели
Лента новостейМолния