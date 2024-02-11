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Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе

Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Водохранилища Крыма переполнены: сколько воды пришлось сбросить в январе

Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам многоводного января составил 221 млн кубометров, при этом 30 млн пришлось... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T07:17

2024-02-11T07:17

2024-02-11T07:22

илья николенко

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

водохранилища крыма

симферопольское водохранилище

чернореченское водохранилище

севастополь

крым

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Илья Николенко об объемах наполнения водохранилищ в Крыму Илья Николенко об объемах наполнения водохранилищ в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам многоводного января составил 221 млн кубометров, при этом 30 млн пришлось сбросить, в том числе из Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ им. Вернадского Илья Николенко.По словам Николенко, суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока за январь, который был многоводным, составил 221 млн кубометров. Этот показатель немного отличается от максимального за четверть века: в 1998 году он составлял 223 млн кубометров, отметил эксперт.Для сравнения, в 2023 году водохранилища к февралю сберегали 177 млн кубометров, а в 2022 – 176 млн кубометров. В 2021-м, который следовал после маловодного, наполнение было всего лишь 45 млн кубометров, поделился статистикой Николенко.В связи с тем, что водохранилища в январе были практически заполнены до своего проектного объема, пополнение было очень небольшим – 5 млн кубометров. Причем сохранить воду удалось в основном за счет наполнения "не самых больших водохранилищ Крыма", отметил Николенко. А в шесть раз больший объем пришлось сбросить."Сброс за январь составил более 30 миллионов кубометров", – уточнил эксперт.На этом фоне объем Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь, за первый месяц зимы уменьшился на 2 млн кубометров, отметил Николенко."При этом следует отметить, что Чернореченское водохранилище к середине января наполнялось более проектного объема. И то, что там было, на 3-5% приходилось сбрасывать", – рассказал гидролог.Также не смогли принять воду в связи наполненностью водохранилища в Ялте и Алуште, где сбросы производились в основном через Кутузовское, а также Аянское водохранилище, питающее Симферополь (Партизанское и Симферопольское пополнились на 2 млн кубометров)."Так, на начало февраля мы наполняемся примерно на 60% и ждем тех притоков, которые будут после таяния снегов", – заключил эксперт.О том, что водохранилища переполнены, эксперты предупреждали еще в январе. Читайте также на РИА Новости Крым:Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводковВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городу

https://crimea.ria.ru/20240123/na-skolko-sokratilis-poteri-vody-v-simferopole-posle-zameny-vodovodov-1134401483.html

симферопольское водохранилище

севастополь

крым

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