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Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды

Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды

Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T11:14

2024-01-23T11:14

2024-01-23T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, вода поступает, несмотря на то, что в горах, где лежит снег, сохраняется минусовая температура. В частности, только за минувшие сутки приток в водохранилища симферопольского региона составил 500 тысяч кубометров.Также фиксируется большое поступление в Белогорское и Тайганское водохранилища, что позволяет заполнять водоемы Керченского полуострова за счет сброса из водохранилищ по реке Биюк-Карасу, добавил директор "Воды Крыма".Завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко ранее сообщил, что по данным на середину января водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%. По его словам, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров, что является приближенным к максимальному показателем за последние 35 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищамВ Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКУгрожает ли Крыму засуха

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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