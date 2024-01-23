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Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T11:14
2024-01-23T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, вода поступает, несмотря на то, что в горах, где лежит снег, сохраняется минусовая температура. В частности, только за минувшие сутки приток в водохранилища симферопольского региона составил 500 тысяч кубометров.Также фиксируется большое поступление в Белогорское и Тайганское водохранилища, что позволяет заполнять водоемы Керченского полуострова за счет сброса из водохранилищ по реке Биюк-Карасу, добавил директор "Воды Крыма".Завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко ранее сообщил, что по данным на середину января водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%. По его словам, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров, что является приближенным к максимальному показателем за последние 35 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищамВ Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКУгрожает ли Крыму засуха
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Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды

В Крыму запасов воды хватит как минимум на полтора года при полном отсутствии осадков

11:14 23.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Накопленных в водохранилищах Крыма запасов региону хватит как минимум на полтора года при условии засухи. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

"По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма – там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет", – сказал Новик.

По его словам, вода поступает, несмотря на то, что в горах, где лежит снег, сохраняется минусовая температура. В частности, только за минувшие сутки приток в водохранилища симферопольского региона составил 500 тысяч кубометров.
Также фиксируется большое поступление в Белогорское и Тайганское водохранилища, что позволяет заполнять водоемы Керченского полуострова за счет сброса из водохранилищ по реке Биюк-Карасу, добавил директор "Воды Крыма".
"Осадки также положительно сказались на наших артезианских источниках, идет наполнение скважин, увеличены дебеты. Запасы там более чем существенные", - отметил Новик.
Завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко ранее сообщил, что по данным на середину января водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85-90%. По его словам, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров, что является приближенным к максимальному показателем за последние 35 лет.
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