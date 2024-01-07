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Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищам - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищам
Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищам - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищам
К концу декабря метеорологи зафиксировали прибавление воды в реках полуострова. Это произошло из-за существенных осадков в последнем месяце 2023 года, отметили... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T19:08
2024-01-07T19:08
водохранилище
вода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. К концу декабря метеорологи зафиксировали прибавление воды в реках полуострова. Это произошло из-за существенных осадков в последнем месяце 2023 года, отметили в Крымском гидрометцентре. В Крымских горах осадки выпадали также в виде мокрого снега и снега: в районе Ай-Петри выпало 69 % нормы, на Ангарском перевале - 129 % нормы. Уже к 25 декабря в Крымских горах образовался снежный покров. На Ай-Петри средняя высота составила 23 см, средний запас воды в снеге 28 мм, а в районе Ангарского перевала - средняя высота снега 23 см, запас воды в снеге 30 мм. "Наименьшее их (осадков - ред.) количество 22.4-32.6 мм выпало в бассейнах рек Салгир и Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек — 50.7-109.8 мм. В бассейнах рек Ангара, Биюк-Карасу, Малый Салгир, Бельбек, Коккозка, Биюк-Карасу, Малый Салгир и на ЮБК количество осадков было в пределах нормы, в бассейне реки Салгир у села Пионерское в пределах 45 % нормы, в верховье реки Черная у села Родниковское в пределах 60% нормы, а в бассейнах остальных рек — в 1.3-2.1 раза больше нормы", - гласит "Обзор состояния рек Крыма в декабре 2023 года". Гидрометеорологи оценивают сложившуюся синоптическую обстановку как благоприятную, способствующую поддержанию повышенной водности в бассейнах большинства рек северного предгорья. Между тем, в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток. "Средние за 25 дней месяца расходы воды на реках Кача, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Коккозка составили 3.14-7.38 м3/с; на реках Салгир, Дерекойка, Биюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш и ручье Карстовом – 0.62-1.93 м3/с, а на остальных малых реках 0.18-0.46 м3/с и были: на реках Салгир, Демерджи, Су-Индол в пределах нормы, на остальных реках в 2.5-6.0 раз выше нормы", - говорится в "Обзоре". Приток воды в водохранилища за 25 дней декабря был значительный и в млн.м3 составил: Белогорское – 12.7, Симферопольское – 2.894, Счастливое – 2.27, Чернореченское – 15.9. Читайте по теме:В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальковВ Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РКМожно ли восстановить Каховскую плотину – ответ властей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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водохранилище, вода в крыму, крымский гидрометцентр, крым
Сколько воды в Крыму: декабрьские осадки помогли водохранилищам

Метеорологи рассказали о наполненности рек и водохранилищ Крыма

19:08 07.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. К концу декабря метеорологи зафиксировали прибавление воды в реках полуострова. Это произошло из-за существенных осадков в последнем месяце 2023 года, отметили в Крымском гидрометцентре.
В Крымских горах осадки выпадали также в виде мокрого снега и снега: в районе Ай-Петри выпало 69 % нормы, на Ангарском перевале - 129 % нормы. Уже к 25 декабря в Крымских горах образовался снежный покров. На Ай-Петри средняя высота составила 23 см, средний запас воды в снеге 28 мм, а в районе Ангарского перевала - средняя высота снега 23 см, запас воды в снеге 30 мм.
"Наименьшее их (осадков - ред.) количество 22.4-32.6 мм выпало в бассейнах рек Салгир и Биюк-Карасу, а в бассейнах остальных рек — 50.7-109.8 мм. В бассейнах рек Ангара, Биюк-Карасу, Малый Салгир, Бельбек, Коккозка, Биюк-Карасу, Малый Салгир и на ЮБК количество осадков было в пределах нормы, в бассейне реки Салгир у села Пионерское в пределах 45 % нормы, в верховье реки Черная у села Родниковское в пределах 60% нормы, а в бассейнах остальных рек — в 1.3-2.1 раза больше нормы", - гласит "Обзор состояния рек Крыма в декабре 2023 года".
Гидрометеорологи оценивают сложившуюся синоптическую обстановку как благоприятную, способствующую поддержанию повышенной водности в бассейнах большинства рек северного предгорья.
Между тем, в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток.
"Средние за 25 дней месяца расходы воды на реках Кача, Бельбек, Черная, Биюк-Карасу, Коккозка составили 3.14-7.38 м3/с; на реках Салгир, Дерекойка, Биюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш и ручье Карстовом – 0.62-1.93 м3/с, а на остальных малых реках 0.18-0.46 м3/с и были: на реках Салгир, Демерджи, Су-Индол в пределах нормы, на остальных реках в 2.5-6.0 раз выше нормы", - говорится в "Обзоре".
Приток воды в водохранилища за 25 дней декабря был значительный и в млн.м3 составил: Белогорское – 12.7, Симферопольское – 2.894, Счастливое – 2.27, Чернореченское – 15.9.
Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу января 2024 года составил 205.6 млн.м3 , что на 34.37 млн.м3 больше, чем к концу ноября 2023 года.
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