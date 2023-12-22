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В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК
В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК
Запасов питьевой воды в Крыму хватит всем и надолго. Об этом заявила министр экологии РК Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T17:38
2023-12-22T17:38
2023-12-22T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Запасов питьевой воды в Крыму хватит всем и надолго. Об этом заявила министр экологии РК Ольга Славгородская.Министерство экологии Крыма регулирует все геологические процессы на территории республики.Также в минувшем году бурили скважины в Бахчисарайском районе. Постепенно Крым приходит к обеспечению водой населенных пунктов, где ее вообще не было, или она была по часам, или привозная.В этом году было ликвидировано 10 нефтегазоносных скважин. На стадии завершения ликвидация скважин подземных вод, которые не используются.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
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В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК
Разведанный запас питьевой воды в Крыму более миллиона кубов в сутки – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Запасов питьевой воды в Крыму хватит всем и надолго. Об этом заявила министр экологии РК Ольга Славгородская.
"На сегодня у нас большое количество разведанных месторождений. Разведанность по питьевым водам составляет 60 процентов, и мы стремимся к 100 процентам. У нас разведанный запас чуть более миллиона кубов в сутки. Хватит надолго, хватит всем. На территории Республики Крым достаточно хороший уровень водообеспеченности", – заявила министр.
Министерство экологии Крыма регулирует все геологические процессы на территории республики.
"В этом году пробурили 11 скважин для водоснабжения населения в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Это скважины в Симферопольском, Белогорском районах. Пробурены скважины в Черноморском районе для обеспечения нужд по водоснабжению земельных участков, которые на сегодня предоставляются тем, кто участвует в специальной военной операции", – добавила Славгородская.
Также в минувшем году бурили скважины в Бахчисарайском районе. Постепенно Крым приходит к обеспечению водой населенных пунктов, где ее вообще не было, или она была по часам, или привозная.
"В прошлые годы была проведена инвентаризация всех скважин, которые есть на территории РК. Ликвидируем старые заброшенные скважины. Если они не используются и не ликвидированы, это может привести к загрязнению водоносных горизонтов. Нефтяные скважины на территории республики самоизливающиеся, что приводит к загрязнению земельных ресурсов", – пояснила спикер.
В этом году было ликвидировано 10 нефтегазоносных скважин. На стадии завершения ликвидация скважин подземных вод, которые не используются.
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