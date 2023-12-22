https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-pitevoy-vody-khvatit-vsem-i-nadolgo--minekologii-rk-1133739922.html

В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК

В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК - РИА Новости Крым, 22.12.2023

В Крыму питьевой воды хватит всем и надолго – Минэкологии РК

Запасов питьевой воды в Крыму хватит всем и надолго. Об этом заявила министр экологии РК Ольга Славгородская. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T17:38

2023-12-22T17:38

2023-12-22T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Запасов питьевой воды в Крыму хватит всем и надолго. Об этом заявила министр экологии РК Ольга Славгородская.Министерство экологии Крыма регулирует все геологические процессы на территории республики.Также в минувшем году бурили скважины в Бахчисарайском районе. Постепенно Крым приходит к обеспечению водой населенных пунктов, где ее вообще не было, или она была по часам, или привозная.В этом году было ликвидировано 10 нефтегазоносных скважин. На стадии завершения ликвидация скважин подземных вод, которые не используются.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц

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белогорский район

черноморский район

бахчисарайский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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