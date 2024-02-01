https://crimea.ria.ru/20240201/geolog-nazval-vozmozhnye-prichiny-podtopleniya-sel-v-sevastopole-1134621593.html

Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе

Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе

Река Черная вышла из берегов и затопила территории в Севастополе из-за антропогенного фактора. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T17:25

2024-02-01T17:25

2024-02-01T17:25

радио "спутник в крыму"

севастополь

подтопления в севастополе из-за паводка и ливней

общество

водохранилище

мнения

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134621417_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05e3efe6ca1daf30c3dd626e67473ff3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Река Черная вышла из берегов и затопила территории в Севастополе из-за антропогенного фактора. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры географии и океанов филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе, кандидат геологических наук Виталий Лысенко.По его словам, река Черная в Инкерманской долине находится в искусственном русле, "которое слегка приподнято над поверхностью долины". То есть, это своеобразный канал, который с двух сторон окружен насыпью. И когда в нее пошел большой поток - уровень воды повысился очень сильно, на два метра.Кроме того, в пойме реки Черная построены гидроочистные сооружения, что также сказалось на последствиях паводка, отметил он."Ведь что такое пойма – это участок, который время от времени затапливается во время паводков, это надо было учесть", – заметил Лысенко.То же самое происходит и с рекой Бельбек, добавил он."Вот и все. То есть, в основном в этом виноват антропогенный фактор", – сделал вывод Лысенко.Он добавил, что уже сегодня Севастополю и всему Крыму необходимо задумываться о том, где воды вскоре может не хватать и что надо сделать, чтобы ее сохранить."Для Крыма характерно то отсутствие воды, то выпадение осадков в значительном количестве. В природе так устроено, что если сегодня воды было много, то завтра ее будет не хватать. И то количество осадков, которое выпало, компенсируется тем, что наступит сухой период. И нам надо задуматься над этим", – заключил эксперт.Ранее крымские гидрологи Анатолий Копачевский и Илья Николенко высказали мнение, что в Крыму в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, которую сегодня, в их отсутствие, приходится сбрасывать в период сильных осадков и таяния снега. Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводкаВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, общество, водохранилище, мнения, погода в крыму