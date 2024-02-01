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Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе
Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе
Река Черная вышла из берегов и затопила территории в Севастополе из-за антропогенного фактора. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T17:25
2024-02-01T17:25
радио "спутник в крыму"
севастополь
подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
общество
водохранилище
мнения
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Река Черная вышла из берегов и затопила территории в Севастополе из-за антропогенного фактора. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры географии и океанов филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе, кандидат геологических наук Виталий Лысенко.По его словам, река Черная в Инкерманской долине находится в искусственном русле, "которое слегка приподнято над поверхностью долины". То есть, это своеобразный канал, который с двух сторон окружен насыпью. И когда в нее пошел большой поток - уровень воды повысился очень сильно, на два метра.Кроме того, в пойме реки Черная построены гидроочистные сооружения, что также сказалось на последствиях паводка, отметил он."Ведь что такое пойма – это участок, который время от времени затапливается во время паводков, это надо было учесть", – заметил Лысенко.То же самое происходит и с рекой Бельбек, добавил он."Вот и все. То есть, в основном в этом виноват антропогенный фактор", – сделал вывод Лысенко.Он добавил, что уже сегодня Севастополю и всему Крыму необходимо задумываться о том, где воды вскоре может не хватать и что надо сделать, чтобы ее сохранить."Для Крыма характерно то отсутствие воды, то выпадение осадков в значительном количестве. В природе так устроено, что если сегодня воды было много, то завтра ее будет не хватать. И то количество осадков, которое выпало, компенсируется тем, что наступит сухой период. И нам надо задуматься над этим", – заключил эксперт.Ранее крымские гидрологи Анатолий Копачевский и Илья Николенко высказали мнение, что в Крыму в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, которую сегодня, в их отсутствие, приходится сбрасывать в период сильных осадков и таяния снега. Читайте также на РИА Новости Крым:"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводкаВ Севастополе построят закрытый акведук от водохранилища к городуБельбек вышел из берегов – затоплен мост и перекрыто движение
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севастополь, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней, общество, водохранилище, мнения, погода в крыму
Геолог назвал возможные причины подтопления сел в Севастополе

Причиной подтоплений Севастополя при разливе реки Черной стал человеческий фактор - геолог

17:25 01.02.2024
 
© РИА Новости КрымПоследствия подтопления после паводка на реке Черная в Севастополе
Последствия подтопления после паводка на реке Черная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Река Черная вышла из берегов и затопила территории в Севастополе из-за антропогенного фактора. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры географии и океанов филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе, кандидат геологических наук Виталий Лысенко.
По его словам, река Черная в Инкерманской долине находится в искусственном русле, "которое слегка приподнято над поверхностью долины". То есть, это своеобразный канал, который с двух сторон окружен насыпью. И когда в нее пошел большой поток - уровень воды повысился очень сильно, на два метра.

"Река вышла из берегов и залила всю Инкерманскую долину. А уйти ей уже очень тяжело. Она ведь уходила по искусственному руслу", – пояснил Лысенко.

Кроме того, в пойме реки Черная построены гидроочистные сооружения, что также сказалось на последствиях паводка, отметил он.
"Ведь что такое пойма – это участок, который время от времени затапливается во время паводков, это надо было учесть", – заметил Лысенко.
То же самое происходит и с рекой Бельбек, добавил он.
"Вот и все. То есть, в основном в этом виноват антропогенный фактор", – сделал вывод Лысенко.
Он добавил, что уже сегодня Севастополю и всему Крыму необходимо задумываться о том, где воды вскоре может не хватать и что надо сделать, чтобы ее сохранить.
"Для Крыма характерно то отсутствие воды, то выпадение осадков в значительном количестве. В природе так устроено, что если сегодня воды было много, то завтра ее будет не хватать. И то количество осадков, которое выпало, компенсируется тем, что наступит сухой период. И нам надо задуматься над этим", – заключил эксперт.
Ранее крымские гидрологи Анатолий Копачевский и Илья Николенко высказали мнение, что в Крыму в условиях изменяющегося климата с ярко выраженными наводнениями и засухами необходимо строить перехватывающие водохранилища и пруды для сбора воды, которую сегодня, в их отсутствие, приходится сбрасывать в период сильных осадков и таяния снега.
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Радио "Спутник в Крыму"СевастопольПодтопления в Севастополе из-за паводка и ливнейОбществоВодохранилищеМненияПогода в Крыму
 
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