https://crimea.ria.ru/20240201/voda-ne-speshit-ukhodit-kak-sevastopol-boretsya-s-posledstviyami-pavodka-1134592314.html

"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводка

"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводка - РИА Новости Крым, 01.02.2024

"Вода не спешит уходить": как Севастополь борется с последствиями паводка

Подтопленными после паводка на реке Черной остаются участки в сельской зоне Севастополя. Во дворах некоторых – вода и лед, в домах – сырые стены, испорченная... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T06:25

2024-02-01T06:25

2024-02-01T06:25

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Подтопленными после паводка на реке Черной остаются участки в сельской зоне Севастополя. Во дворах некоторых – вода и лед, в домах – сырые стены, испорченная мебель, разбухшие двери и нет тепла. Корреспондент РИА Новости Крым выясняла, как люди справляются с ситуацией, подобной которой не помнят десятки лет, и как им помогают власти.Как справляются людиНа подъезде к потребительскому кооперативу с непростым названием ЖСК "Паровоз Ел-2500" первым встречает пес, явно голодный, но не злой. Понимая, что еды не дадут, возвращается во двор, который после ночного мороза больше похож на замерзший пруд.Под навесом ковер, груда каких-то вещей, в нескольких местах совковые лопаты. Окна и двери дома заперты, к нему и не пройти. Вход в сарай заблокирован поднявшейся выше порога заледеневшей водой.Домов в кооперативе немного, ситуация примерно одинаковая. В ТСН "Сахарная Головка", чуть дальше, дела налаживаются, но не быстро и не везде.Электричество уже дали, но на товарищество его положено 7,5 кВт, так что лишний прибор, стиральная машина или камин – и выбивает у всех, приходится топить печку, благо, дрова есть, рассказывает Юлия Абросимова.Внутри все равно холодно, двери местами разбухли, потрескались и не закрываются. А рядом с домом, по границе участка, вода и сейчас не спешит уходить."В дом не просто вода затекала, а с илом, он так и остался. Во дворе лавочка была утоплена, ее не было видно. Вода впиталась во все конструкции: фундамент, дорожки, ступеньки. Сегодня был мороз -5, и она льдом выступила, то есть она там, внизу, может полопаться фундамент. Первый раз такое, я здесь живу с 2012 года", – делится Юлия.Уровень, на котором стояла вода, отчетливо видно на светлых стенах в доме Алены Пискуновой. Темный контур от пола поднимается до полуметра, выше розеток.Истории у всех похожие. Жильцы дома по соседству рассказали, что у них пострадала вся электроника и теплый пол, а недавно уложенный ламинат после затопления пришлось полностью разобрать. Теперь он лежит во дворе как куча дров."Начиная с 17 января был затоплен участок полностью, вода была по колено. Только 25 числа я попал в дом. Будем сушить его в ближайшие время", – рассказал друг хозяйки, пришедший вместе с ней, чтобы помочь убрать, Даниил Игнатенко.Как помогают властиХорошо просушить дом внутри, и то не за один раз, можно лишь тепловыми пушками, их привозят сотрудники Спасательной службы Севастополя (подвед департамента общественной безопасности города). Для этого заявку надо оставлять ежедневно по номеру экстренной помощи 112, говорит Александра Юркова, оттуда информацию передают спасателям. В ее доме они "гостят" уже третий день подряд."Ребята спасают нас, им огромная благодарность. Готовы помочь во всем: и дом посушить, и мебель вынести, и дрова наколоть, и печь затопить. Ставят газовую пушку и направляют ее в комнату, и горячим воздухом она сушит дом. Результат, конечно, уже есть, но не какой-то фантастический. Потому что стены сырые, плесень ползет, вещи все пропитались. Но по-другому вообще никак", – рассказала Александра.Как рассказал РИА Новости Крым директор департамента внутренней политики, член правительства Севастополя Сергей Бездольный, людей также стараются обеспечить дровами.Проблема с водоснабжением здесь остается, так что в товарищество "постоянно подвозят питьевую воду – приезжает цистерна", добавил он. А волонтеры везут простую и нужную помощь: "памперсы – там дети есть маленькие, носки и какие-то вещи, новые, разумеется – все, что просят, привозим".Когда все подсохнет как следует, чтобы можно было начать убирать территорию, в ТСН "Сахарная Головка" проведут субботник – жителям помогут волонтеры, спасатели и лесники, пообещал Бездольный:"Приедут, технику дадим, трактора, если необходимо, где-то руками, граблями, лопатами все поубираем. Главное, чтобы не было дождей и не поднималась вода, которой напитана сейчас земля, она должна потихоньку уходить".По словам Бездольного, "весь ущерб и повреждения, которые были нанесены домам, зафиксированы и заактированы", и пострадавшие жители непременно получат помощь.Единовременную – в размере 10 тысяч получат все. Остальные суммы дополнительно будут выплачиваться" "в зависимости от объема утраченного имущества частичного или полного", уточнил представитель городской власти."Паровозу" тоже, конечно, помогут. Но пока здесь вода еще не сошла, говорить об оценке ущерба рано, заключил он.Ранее директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, докладывая о ситуации с последствиями паводка на внеочередном заседании правительства в понедельник, 29 января, сообщил, что подтопленными остаются 30 приусадебных участков и 20 домов и разного рода построек в СНТ "Сахарная Головка" и потребительском ЖСК "Паровоз ЕЛ – 2500". Ранее губернатор города Михаил Развожаев распорядился вернуться к проекту закрытого акведука от питающего город водохранилища Чернореченского до главного водозабора, оперативно определить источник финансирования работ и построить объект, который "обязательно нужен", чтобы подобные ситуации не повторялись. 18-19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах региона. Жители рассказывали, что за десятки лет не помнят, чтобы в таких масштабах вода шла на дома и поля. Читайте также на РИА Новости Крым:Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму Режим ЧС из-за подтоплений введен на Кубани

https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

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Анна Петрова

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Анна Петрова

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